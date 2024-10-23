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PCB大廠競國實業台灣廠年底關閉 分批資遣250員工

2024/10/23 18:27

相關新聞請見：PCB競國：12/25起停止台灣廠生產！留任部分員工其餘資遣

PCB印刷電路板大廠「競國實業」，因不景氣連續虧損，決定關閉台灣廠並解僱全體員工。（勞工局提供）PCB印刷電路板大廠「競國實業」，因不景氣連續虧損，決定關閉台灣廠並解僱全體員工。（勞工局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕PCB印刷電路板大廠、股票上市公司「競國實業」，因不景氣連續虧損，決定關閉台灣廠並解僱全體員工，預計自10月30日起至明年1月22日，分5批資遣勞工共250人，將依法發放薪資、加班費、資遣費及開立非自願職證明等。

為協助處理關廠勞工權益問題，新北市勞工局今天派員至競國實業公司瞭解情況，就業服務處提供2場次的失業給付申請及就業獎助說明會，並提醒近期三重就博會、職業訓練等資訊。

勞工局指出，接獲競國實業公司告知將關廠歇業後，9月5日偕同律師主動辦理「大量解僱預警入廠輔導」，公司10月8日提報大量解僱計畫書後，勞工局要求依「大量解僱勞工保護法」第5條規定，與員工自治協商，10月17日已完成協商並達成初步共識。

勞工局表示，目前競國公司財務狀況正常，總僱用勞工人數410人，包含本國籍勞工314人、移工96人，預計自10月30日起至明年1月22日，分5批資遣勞工共250人，將依法發放薪資、加班費、資遣費及開立非自願職證明等，勞工局將密切關注執行情形並提供法令諮詢。

至於競國公司96名移工，有8位期滿回國，剩餘88位將於今年12月底起陸續資遣並給付資遣費，後續由仲介協助移工安排轉換雇主或返國。

勞工局召集就業服務處、外勞服務科、勞資關係科入廠，會同經濟發展局舉行2場次的現場說明會，幫助員工瞭解失業給付申請流程，並協調各站台專案協助申請失業給付。

板橋與樹林就業服務站提供徵才、職業訓練等訊息，包括11月9日三重就業博覽會，當天有68家廠商，提供超過3000個工作機會。

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