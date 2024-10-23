晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

格棋中壢新廠落成啟用 攜手中科院、三菱綜合材料商擴大佈局

2024/10/23 17:52

碳化矽（SiC）長晶廠格棋化合物半導體公司，斥資新台幣6億元建中壢新廠。（格棋化合物半導提供）碳化矽（SiC）長晶廠格棋化合物半導體公司，斥資新台幣6億元建中壢新廠。（格棋化合物半導提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕碳化矽（SiC）長晶廠格棋化合物半導體公司，斥資新台幣6億元建中壢新廠，今（23）日舉行中壢新廠落成典禮，並宣布與中科院合作，雙方將共同強化在高頻通訊技術領域的應用，另與日本三菱綜合材料商貿株式會社簽署合作協議，雙方將致力於擴大日本民生用品和車用市場的佈局。

格棋成立於2022年，專注於化合物半導體長晶等技術開發，中壢新廠預計2024年第四季達到滿載生產，其中，6吋碳化矽晶片月產能規劃達5千片，到今年底將安裝20台8吋長晶爐及100台6吋長晶爐，大幅提升整體產能，新廠共可提供超過50個就業機會。

格棋董事長張忠傑表示，中壢新廠落成是公司發展的重要里程碑。格棋將持續投資先進設備與技術，以滿足日益成長的市場需求，鞏固全球碳化矽供應鏈中的關鍵地位。

因應全球ESG趨勢，格棋中壢新廠規劃導入能源管理系統及儲能系統，並整合再生能源系統，透過削峰填谷方式平衡能源需求，減少高峰時段的能源負荷，進一步降低能源成本及碳排放。

在新廠落成之際，格棋宣布與中科院簽署合作協議，雙方將共同開發高頻通訊用碳化矽元件，加速進軍高頻通訊碳化矽市場的腳步，為5G/B5G通訊基礎建設提供關鍵元件。中科院院長李世強指出，隨著通訊頻段不斷提高，具有高電子遷移率的化合物半導體元件逐漸取代傳統矽基高頻元件。期待與格棋的合作能為台灣在高頻通訊領域帶來突破性進展，強化國家在全球通訊產業鏈中的戰略地位。

此外，格棋也宣布與三菱綜合材料商貿簽署合作協議，將由三菱綜合材料商貿向日系客戶提供6吋和8吋晶錠（INGOT）、晶圓（Wafer）磊晶片（EPI Wafer）材料，格棋負責整合台灣合作夥伴資源，向日本客戶供應6吋和8吋晶錠（INGOT）、晶圓（Wafer）與磊晶片（EPI Wafer）。

三菱綜合材料商貿社長橋本良作表示，台灣和日本在半導體產業皆具關鍵影響力。看好碳化矽元件在日本市場的發展前景，相信與格棋的合作將為雙方帶來互利共贏的機會。

格棋擁有碳化矽晶體成長技術，供應客戶碳化矽晶圓，技術長葉國偉強調，碳化矽半導體憑藉高效、高頻和耐高溫等特性，在電動車、混合動力車及5G通訊等領域有著廣泛應用。隨著技術日益成熟，成本逐漸下降，市場需求快速增長。公司目標是透過持續創新，鞏固公司在全球碳化矽供應鏈中的核心地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財