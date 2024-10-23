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黃仁勳：歐盟在AI投資落後美國和中國

2024/10/23 17:38

黃仁勳：歐盟在AI投資落後美國和中國輝達執行長黃仁勳週表示，歐盟在人工智慧投資遠遠落後於美國和中國。（美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧晶片製造商輝達執行長黃仁勳週三（23日）表示，歐盟在人工智慧投資方面遠遠落後於美國和中國。

雖然歐洲只有少數人工智慧公司，例如法國的Mistral和德國的Aleph Alpha，但歐盟通過世界上第一個管理人工智慧的綜合規則，並於8月生效。

黃仁勳在訪問哥本哈根時表示：歐盟必須加快人工智慧領域的進展。每個國家都在覺醒，意識到數據是國家資源。

輝達是全球頂級GPU製造商，GPU的需求量很大，可以用來加速人工智慧工作。（路透）輝達是全球頂級GPU製造商，GPU的需求量很大，可以用來加速人工智慧工作。（路透）

黃仁勳在丹麥推出了一台名為Gefion的新型超級計算機，該計算機擁有1528個圖形處理單元 （GPU），由輝達與諾和諾德基金會（ Novo Nordisk Foundation）和丹麥出口和投資基金（ Denmark's Export and Investment Fund）合作建造。丹麥計劃將超級電腦用於藥物發現、疾病診斷、治療和複雜的生命科學挑戰。

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