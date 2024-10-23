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三商餐飲11月下旬上市 拿坡里將改名為三商炸雞

2024/10/23 17:46

三商餐飲（7705）將於11月下旬掛牌上市，三商餐飲董事長陳翔玢表示，為強化品牌辨識度，旗下拿坡里披薩和炸雞將於11月1日起改名為「三商炸雞」，三商餐飲並規劃每年開出1~2個新品牌。（三商餐飲提供）三商餐飲（7705）將於11月下旬掛牌上市，三商餐飲董事長陳翔玢表示，為強化品牌辨識度，旗下拿坡里披薩和炸雞將於11月1日起改名為「三商炸雞」，三商餐飲並規劃每年開出1~2個新品牌。（三商餐飲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕三商餐飲（7705）將於11月下旬掛牌上市，三商餐飲董事長陳翔玢表示，為強化品牌辨識度，旗下拿坡里炸雞將於11月1日起改名為「三商炸雞」，拿坡里披薩名稱不變，三商餐飲並規劃每年開出1~2個新品牌。

三商餐飲旗下共有11個品牌、422家店，橫跨牛肉麵、披薩、炸雞、豬排定食、日式丼飯及餃子等多種餐飲類型，目前展店仍以三商巧福、福勝亭、拿坡里披薩3大品牌為主。

三商餐飲2021年、2022年、2023年每股盈餘分別為3.84元、2.55元、3.11元，今年上半年合併營收為31.23億元，稅後淨利為1.86億元，每股盈餘為3.08元。

累計前3季合併營收為47.82億元，年增9.96％，其中三商巧福占總營收比重約39％，其次為拿坡里占約37％、福勝亭占約17％、鮮五丼占4％，其他品牌約占營收3％。

陳翔玢表示，未來旗下品牌仍會積極展店，並以商場為主，不同品牌有不同取向，拿坡里就有9成是街邊店，同時積極發展新品牌，預計每年推出1~2個新品牌。

三商餐飲架構的第3個中央廚房約4000坪，已在今年第1季投產，擴增冷藏冷凍倉儲，提高產品自製率，並增加調理包產品多樣性，估計3個中央廚房產能要滿載，全台總店數要達到700~800家。

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