凌群強強聯手英業達 搶攻AI智慧電腦人商機

凌群於2024 AIoT展，展出「智慧電腦人」及與英業達合作開發的「智慧家庭」等多項主題。圖左起為台灣微軟總經理卞志祥、英業達董事長葉力誠、數發部數產署主秘黃雅萍、電電公會理事長李詩欽、凌群總經理劉瑞隆。（記者歐宇祥攝）



〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌系統整合廠凌群（2453）今日攜手電子代工廠英業達（2356）發表AI應用「智慧電腦人」與智慧家庭產品。凌群總經理劉瑞隆認為，智慧電腦人是要讓生成式AI整合進企業營運中，降低人力成本；英業達董事長葉力誠則說，智慧家庭產品在長照、醫院都可望有更多使用方式，看好智慧家庭產業與垂直應用發展。

凌群今日起參加2024 AIoT展，展出該公司研發中的「智慧電腦人」及與英業達合作開發的「智慧家庭」等多項主題。

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凌群說明，「智慧電腦人」計畫結合自行研發、能解決「幻覺」問題的的中間層落地向量資料庫NeuroChain、大語言模型與自動化流程技術，創造只要有網路、有資訊、有介面，便能支援工作者並熟知企業運作的AI工作夥伴。該公司認為，含智慧醫療、智慧家庭、智慧交通、智慧安全、智慧行政等AI應用皆有望導入。

劉瑞隆說，AI產業可分微晶片、系統整合與代工、大語言模型與AI應用，凌群著墨的是應用層面，在微軟AOAI上創造智慧電腦人產品線，強化「AI賦能」服務量能，目前已經有政府部門、家樂福等客戶，未來在公司內部，可能會持續推進AI員工協作與賦能。

葉力誠則表示，英業達與合作夥伴展示智慧家庭解決方案，分析各種不同情境，期望對智慧家庭產業與垂直領域提供未來應用範圍，未來除智慧家居外，也可使用在醫院、長照等領域，感謝凌群、微軟等合作夥伴共同建立智慧家庭產品領域並發展。

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