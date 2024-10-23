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新仇舊恨擾亂手機市場 安謀取消高通晶片設計許可

2024/10/23 18:04

安謀（Arm）正取消長期合作夥伴高通公司 （Qualcomm）使用Arm智慧財產權設計晶片的許可。（路透）安謀（Arm）正取消長期合作夥伴高通公司 （Qualcomm）使用Arm智慧財產權設計晶片的許可。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，安謀（Arm Holdings Plc）正取消長期合作夥伴高通公司 （Qualcomm Inc.）使用Arm智慧財產權設計晶片的許可，加劇有關重要智慧型手機技術的法律糾紛。

根據彭博社看到的一份文件，總部位於英國的Arm已向高通發出60天的強制通知，要求取消所謂的架構授權協議。該合約允許高通根據Arm擁有的標準創建自己的晶片。

此舉加劇一場法律鬥爭，這場法律鬥爭始於2022年Arm起訴總部位於聖地亞哥的高通公司違反合約和商標侵權。

這場攤牌可能會擾亂智慧型手機和個人電腦市場，並擾亂半導體產業兩家最具影響力的公司的財務和營運。

高通股價週二在紐約收173.18美元，週三盤前交易下跌約 5%。Arm在美國市場開盤前下跌約1.1%，此前收於152.58 美元。

高通每年銷售數億個處理器，大多數Android智慧型手機都使用該技術。如果取消生效，該公司可能必須停止銷售佔其約390億美元收入大部分的產品，否則將面臨巨額損失索賠。

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