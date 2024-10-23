台美半導體3巨頭市值爆增一次看 韓、荷大廠慘虧

全球三大半導體巨頭輝達、台積電和博通今年迄今的股價市值總計增加2.7兆美元，是去年的兩倍，已達到近4.2兆美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球三大半導體巨頭輝達、台積電和博通今年迄今的股價市值總計增加2.7兆美元（台幣77兆元），是去年的兩倍，已達到近4.2兆美元（台幣134.7兆元）。而艾斯摩爾（ASML）和三星年初至今累計虧損1210億美元（台幣3.87兆元），落後於市場。同樣在半導體業競爭，贏家輸家落差擴大。

根據Stocklytics.com提供的數據，輝達今年迄今的漲幅仍高達163%，台積電和博通緊隨其後，分別成長80%和57%。

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今年1月，輝達、台積電和博通的總市值達2.28兆美元，此後，這一數字猛增2.7兆美元，昨天達到近4.2兆美元，十個月內成長84%。而且，這意味著三大半導體巨頭今年十個月的股價漲幅是2023年全年的兩倍。

在經歷2023年充滿挑戰的一年後，人工智慧晶片銷售激增推動下，全球半導體產業在2024年重回復甦軌道，推動最大半導體公司的股價成長。儘管ASML第3季財報差於預期，震動市場，導致所有主要半導體股票下跌，但今年迄今產業漲幅仍大幅超過2023年的漲幅。

輝達無疑仍然是半導體集團中表現最好。2023年，輝達以236%的漲幅成為標普500指數中表現最好的公司，今年迄今為止，其股價增加超過2兆美元，比2023年全年增加1.14兆美元。輝達的市值達到1.2兆美元，現在達到3.22兆美元。

台積電的股價今年迄今上漲4310億美元，即80%，是該集團中第二高的漲幅。統計數據顯示，市值從今年1月的5390億美元增至9705億美元。美國半導體製造商博通的股價在10個月內增加超過3000億美元，本週市值達到近8220億美元。

至於三星和ASML年初至今累計虧損1210億美元，落後於市場。ASML和三星的股票仍處於紅色區域，年初至今回報率為負。

自7月中旬以來，ASML股價已大幅下跌1330億美元，至108億美元。三星股價今年迄今暴跌1106億美元，成長27%。1月份，該公司的市值超過4000億美元，現在降至2900億美元。

三星作為全球最大的記憶體晶片、智慧型手機和電視製造商，2024年將經歷艱難的一年。三星面臨消費性電子產品需求急劇下降的局面，尤其是NAND和DRAM等記憶體晶片，這些晶片構成該公司業務的很大一部分。晶片產量削減，影響投資者信心。

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