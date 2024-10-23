房價飆漲拉升房地合一稅 國稅局列3類14項申報錯誤樣態

房價飆漲，近幾年售屋獲利金額可觀。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價飆漲，近幾年售屋獲利金額可觀，因此，房仲業者彙整國稅局列出的14項房地合一稅長建申報錯誤樣態，主要分為三大類，包括成本費用申報錯誤、應申報未申報以及取得日與交易日認定，房仲業者點出，其中成本費用是較常出現貓膩的地方，像是未提出證明，包括發票」收據以及費用細項跟金流，甚至出現虛列費用情事，這些都是國稅局查核的重點。

根據財政部最新統計顯示，今年前9月個人房地合一稅收501.5億元，年增率高達9成，推估全年有機會挑戰680億元，不過，也因近幾年房價漲太多，屬於交易稅的房地合一稅繳稅金額也變得相當可觀。

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今年個人房地合一稅挑戰680億元

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅上路已經8年，國稅局不僅查稅相當有經驗，也知道報稅民眾想什麼，因此特別列出三大類型共14項常見錯誤申報樣態。

首先是應申報卻未申報，包括交換房地未申報、交易虧損未申報、二親等買賣未申報、誤認交易農地免申報、房地遭法院拍賣未申報、房地取得日認定錯誤致未申報等。

第二類則是成本費用申報錯誤或不實部分，包括未提出支出證明，像是發票、收據或收費細項等、交易繼承或受贈取得房地，誤以被繼承人或贈與人的買價為取得成本、申報取得成本未扣除折讓金額，另外數個房產持分持有人出售共有房地，未按成交價額比率計算各別的成本或費用，以及無房仲事實或支付證明，卻虛列仲介費。最後一類型則是取得日或交易日認定錯誤。

曾敬德點出，成本就是常見貓膩的地方，包括未提出證明，包括發票、收據或收費細項與金流等，或者虛列費用等，建議民眾要把各項收據與成本開支的資料保存好，尤其過去曾發生買裝修發票等方式，這些都是國稅局查核重點。

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