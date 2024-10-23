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全家餐飲11/14上櫃 新股競拍底價每股62.07元

2024/10/23 15:52

全家餐飲擬訂於11月14日掛牌上櫃，此次新股現金增資公開承銷股數80%採競價拍賣、競拍底價為每股62.07元，另20%採申購配售、公開申購承銷價暫定為每股72元。（全家餐飲提供）全家餐飲擬訂於11月14日掛牌上櫃，此次新股現金增資公開承銷股數80%採競價拍賣、競拍底價為每股62.07元，另20%採申購配售、公開申購承銷價暫定為每股72元。（全家餐飲提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家餐飲（7708）擬訂於11月14日掛牌上櫃，此次新股現金增資公開承銷股數80%採競價拍賣、競拍底價為每股62.07元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.16倍為上限，承銷價暫定為每股72元。

競價拍賣從10月25日起至10月29日止，競拍底價敲定為每股62.07元，最低每標單位為1000股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

全家餐飲並將於11月4日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單的單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.16倍為上限，故暫定為每股72元。

全家餐飲成立於2010年9月，為全家（5903）便利商店轉投資之子公司，以多品牌連鎖發展為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，以多軌並進方式擴展餐飲事業版圖。

截至9月底止，擁有「大戶屋日式定食」（45店）、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」（19店）、「沃克牛排」（1店）與「IKIGAI燒肉」（5店）等四大餐食品牌，運營台灣70家直營店鋪。

全家餐飲2023年面對疫後餐飲市場，全年合併營收21.75億元、營業利益1.4億元、稅後淨利0.99億元，每股盈餘4.31元，既存店單店營收較去年成長2~3成，營收獲利雙創歷史新高。

今年上半年營收11.46億，年增率6.12％，1~9月合併營收為17.8億元，年增率7.91％，同創下歷史同期新高。

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