核一乾貯要用了！台電展開熱測試 將移動112束燃料棒

國內第一束用過核燃料（核廢料）將移出燃料池。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕千呼萬喚！國內第一束用過核燃料（核廢料）移出燃料池，台電表示，核一廠室外乾貯設施已獲新北市府核發水保完工證明，於23日起展開熱測試工作，預計移動2筒、約112束核廢料，台電蒐集相關數據及資料分析，再把測試報告送核安會進行審查。台電強調，測試過程中皆依程序進行嚴格把關，確保核安。

新北市府今年4月與台電達成共識，同意核一室外乾貯水保計畫，7月也同意也核二廠水土保持計畫核備函，讓核一、核二乾貯解套，可正式展開實質除役工作。台電董事長曾文生今年8月受訪時已透露，今年底前就會力拚讓爐心內第一束燃料棒移出。

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台電說明，乾貯設施需經過冷測試及熱測試。2012年11月時已完成冷測試作業（整體功能驗證），並於2013年獲核安會審查通過，並同意台電續依已核准的試運轉計畫書，進行熱測試作業。

後續針對核一廠乾貯設施水土保持改善計畫，今年4月與新北市府達成協議，於6月12日開始施工，進行加高坡址擋土牆及改善排水等作業，於8月27日向新北市府申報完工，並於10月15日獲得新北市府核發水土保持計畫完工證明，得以開始執行實際燃料裝填、吊卸、搬移、貯存等熱測試作業。

台電補充，核一廠1、2號機各有408束燃料棒，電進一步說明，熱測試過程包括移出2筒用過核燃料（每筒可裝填56束核燃料，共計112束），並進行相關數據蒐集與安全分析，後續將向核能安全委員會申請乾貯設施運轉執照，待取得運轉執照後，即可將兩部機反應爐內的用過核子燃料逐步移出，降低除役機組風險，並確保核廢貯存的安全。

台電補充，核一廠乾貯設施設計，是將用過核子燃料置入密封鋼筒內並填充惰性氣體後加以密封，再將密封鋼筒置入混凝土護箱。藉由金屬及混凝土做為屏障，將輻射與外部隔絕，並藉空氣自然對流作用，將熱量移除，完全不需要使用到水來冷卻。

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