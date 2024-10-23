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台北101大樓租金居高不墜 已連18筆突破4千元

2024/10/23 14:40

「台北101大樓」租金單價呈現持續上漲。 （記者徐義平攝）「台北101大樓」租金單價呈現持續上漲。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市地標辦公大樓「台北101大樓」，屋齡正式邁入第20個年頭，8月，揭露55樓最新租金實價，每月租金高達103.87萬元、承租坪數約241.51坪，拆算每月每坪租金單價約4301元，進一步觀察該大樓歷次租金實價，自2019年以後，已連續18筆租金揭露單價為4千元起跳。

房產業者指出，該大樓是2004年興建完成，今年邁入第20個年頭，即便屋齡已達20年，但具地標意義，租金單價則呈現持續上漲。

最新揭露的55樓租金，租期起算時間為2025年1月1日至2029年12月31日，並預計在2028年1月1日調漲租金，漲幅約3%，月租金從原本的103.87萬元，調漲至106.99萬元，初步試算5年租期，光是租金就要支出6307.08萬元。

進一步觀察該地標大樓歷年55筆實價租金揭露紀錄，其中租金單價最低一筆為2013年12月、80樓每月每坪租金約2651元，而80樓最新的租金揭露單價、則是2021年12月，每月每坪則達4998元，8年租金漲幅近9成。

80樓租金 8年漲近9成

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北101大樓歷年租金揭露就是台北辦公室租金行情演變過程，從早年空置率較高、因招商辛苦導致租金上不來，到後期空置率維持低點，支撐每坪租金單價站上4000元，與「南山廣場」、「國泰置地廣場」成為信義計畫區的頂級辦公室三本柱，即便101大樓的屋齡相較其它兩棟要高，但仍是國際地標建築，因此在辦公室租賃市場上具有指標意義。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，雖然台北101大樓屋齡正式邁入20年，但是依然是台北市最具地標性頂級辦公大樓，國際辨識度高，房東也持續的提升大樓服務，以符合跨國企業的需求。

尤其台北101大樓的管理品質以及LEED、WELL標章等優勢，長期以來辦公室出租率達到95%，即使近年信義區有多棟大樓完工，但台北101大樓的出租狀況與租金都表現相當好，以台北市頂級辦公樓平均每年成長3%，8年租金成長約3成，同期間觀察台北101大樓租金成長，表現明顯優於市場平均值。

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