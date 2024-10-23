晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

LINE Pay年底前興櫃轉上市 明年申請電支執照

2024/10/23 14:37

興櫃股LINE Pay連加網路即將轉上市，明年需申請電支執照。（業者提供）興櫃股LINE Pay連加網路即將轉上市，明年需申請電支執照。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕興櫃股LINE Pay（7722）連加網路於今年7月底申請上市，上市申請案已獲證交所通過，預估最快今年底前應可上市掛牌。但LINE Pay最受外界關注的，是因交易量持續攀升，明年勢必申請電支執照，不但改由金管會監理，還得加入財金公司TWQR的「電子支付跨機構共用平臺」，與其他平台共享通路。

行動支付龍頭LINE Pay在今年1月26日登錄興櫃，盤中一度創下1030元的歷史天價，之後股價約在550元上下震盪，近期因有上市利多，股價近2周漲勢強勁，21日盤中創下626元的短線新高，今日以607元開出後走高，盤中漲至620元後漲勢趨緩，盤中最低605元。

連加網路資本額新臺幣6億元，主要業務涵蓋第三方支付服務、資料處理服務及電子資訊供應等領域，LINE Pay目前用戶數突破1250萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，全台支付據點超過55萬處，完整涵蓋線上及線下各產業。2023年稅前純益6.13億元、EPS8.09元，2024上半年稅前純益為5.03億元、稅後淨利3.67億元，每股盈餘為6.12元。法人預估，今年可賺逾1個股本。

外界除了關注LINE Pay的上市日程，更關心目前為「第三方支付」的LINE Pay，明年是否申請電支執照？據了解，因LINE Pay每日交易金額持續成長，已無法規避申請電子支付執照，LINE Pay已準備明年申請電支執照。

根據規定，只要第三方支付業者前一年度代理收付交易款項日均額超過20億元，就須向金管會申請電子支付執照，並由金管會監管，LINE Pay去（2023）年已逼近20億元，今年勉強維持第三方支付業者身分，但明年勢必「躲不過」。

但成為電支業者後，LINE Pay就需參與財金公司TWQR的「電子支付跨機構共用平臺」，與其他電支業者「共享」LINE Pay目前引以為傲、視為「優勢」的全國最多55萬通路。

LINE Pay自10月起，已將「週週領9折券」擴大至7大主題、7000通路，更涵蓋熱門指定百貨、40處熱門商圈及指定學生餐廳，提前牢牢「綁」住用戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財