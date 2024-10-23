LINE Pay年底前興櫃轉上市 明年申請電支執照

興櫃股LINE Pay連加網路即將轉上市，明年需申請電支執照。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕興櫃股LINE Pay（7722）連加網路於今年7月底申請上市，上市申請案已獲證交所通過，預估最快今年底前應可上市掛牌。但LINE Pay最受外界關注的，是因交易量持續攀升，明年勢必申請電支執照，不但改由金管會監理，還得加入財金公司TWQR的「電子支付跨機構共用平臺」，與其他平台共享通路。

行動支付龍頭LINE Pay在今年1月26日登錄興櫃，盤中一度創下1030元的歷史天價，之後股價約在550元上下震盪，近期因有上市利多，股價近2周漲勢強勁，21日盤中創下626元的短線新高，今日以607元開出後走高，盤中漲至620元後漲勢趨緩，盤中最低605元。

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連加網路資本額新臺幣6億元，主要業務涵蓋第三方支付服務、資料處理服務及電子資訊供應等領域，LINE Pay目前用戶數突破1250萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，全台支付據點超過55萬處，完整涵蓋線上及線下各產業。2023年稅前純益6.13億元、EPS8.09元，2024上半年稅前純益為5.03億元、稅後淨利3.67億元，每股盈餘為6.12元。法人預估，今年可賺逾1個股本。

外界除了關注LINE Pay的上市日程，更關心目前為「第三方支付」的LINE Pay，明年是否申請電支執照？據了解，因LINE Pay每日交易金額持續成長，已無法規避申請電子支付執照，LINE Pay已準備明年申請電支執照。

根據規定，只要第三方支付業者前一年度代理收付交易款項日均額超過20億元，就須向金管會申請電子支付執照，並由金管會監管，LINE Pay去（2023）年已逼近20億元，今年勉強維持第三方支付業者身分，但明年勢必「躲不過」。

但成為電支業者後，LINE Pay就需參與財金公司TWQR的「電子支付跨機構共用平臺」，與其他電支業者「共享」LINE Pay目前引以為傲、視為「優勢」的全國最多55萬通路。

LINE Pay自10月起，已將「週週領9折券」擴大至7大主題、7000通路，更涵蓋熱門指定百貨、40處熱門商圈及指定學生餐廳，提前牢牢「綁」住用戶。

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