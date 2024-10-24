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星巴克大改革 將簡化「過於複雜」菜單

2024/10/24 07:59

星巴克進行大改革，將簡化全球菜單。（路透）星巴克進行大改革，將簡化全球菜單。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕星巴克在全球的銷售成績下滑，新任執行長布萊恩·尼科爾（Brian Niccol）致力大改革，希望扭轉這家因昂貴飲料需求下降而苦苦掙扎的咖啡巨頭，並決定將徹底修改全球咖啡連鎖店的菜單。

尼科爾宣布，由於目前的業務狀況不理想，將暫停發布下一年度財測。同時，星巴克公佈的初步季度利潤顯示，銷售額和利潤大幅下降。消息公佈後，星巴克股價下跌逾4%。

尼科爾表示：很明顯，我們需要從根本上改變戰略，以便能夠恢復增長，而這正是我們「重返星巴克」計劃正在做的事情。星巴克將簡化「過於複雜的菜單，修復我們的定價架構，並確保每位顧客每次訪問星巴克時都感到值得」。尼可表示，星巴克需要「根本性改變」才能重新吸引顧客。

尼科爾曾擔任墨西哥食品連鎖店Chipotle的負責人，他轉戰星巴克幫助扭轉業務。

由於生活成本上升擠壓消費者的預算，星巴克的顧客紛紛削減開支。星巴克表示，預計截至9月底的3個月全球銷售額將下降7%，利潤將下降25%。中國的經濟衰退更為嚴重，由於經濟衰退，同期銷售額下降了14%。星巴克將於下週發布全部業績。

星巴克首席財務官雷切爾·魯傑里 （Rachel Ruggeri） 表示：儘管我們增加了投資，但我們無法改變客流量下降的軌跡。

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