本世紀第一次！美國債重演1995年大拋售 皆因軟著陸

軟著陸預期增強，美債重演1995年大拋售。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕自9月18日美國聯儲會啟動降息以來，投資人預期軟著陸持續升溫，加上川普可能連任，美國國債遭遇進入21世紀以來前所未有的大規模拋售。《彭博》指出，上一次出現如此大規模的美國債券拋售是在1995年，當時的聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）帶領聯準會實現了軟著陸。

報告指出，自9月中旬聯準會啟動四年以來的首次降息，「敏感」的2年期美國公債殖利率已累計攀升34個基點。

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1995年2年期美國公債殖利率也出現了類似的大幅上漲，但當時聯準會成功地為經濟降溫，沒有引發經濟衰退。

德意志銀行利率分析師Steven Zeng指出，「殖利率上升，反映經濟衰退風險降低，鑒於經濟數據相當強勁，Fed可能會放慢降息步伐」。

最近的市場定價反映出降息押注的降溫。本週二利率交換合約顯示，交易者預期Fed到明年9月會降息128個基點，一個月前預期降息195個基點。

全球公債價格本周全面下滑，投資人評估降息步調可能放緩。截至周一，美國公債的總回報率指數今年僅上升1.7%，遠不如國庫券同期間4.3%的漲幅。

公債周二延續賣壓，10年期殖利率周一上升11個基點後再升約1個基點，殖利率已達4.2%，相較於Fed 降息2碼（0.5個百分點）的前一天9月17日的15個月低點3.6%。

1995年葛林斯班六個月內僅降息3次，把利率從6%調降至5.25%。當年10年期公債殖利率在首次降息的12個月後躍升逾100個基點，2年期國債殖利率上漲90個基點。

當前殖利率上升，也表明投資人越來越擔心共和黨可能在11月5日的大選中同時控制白宮和國會，進而推高聯邦赤字和通膨。

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