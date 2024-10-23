歐盟承認我國碳費可抵銷CBAM 環境部：明年新設駐歐代表談相互認證

環境部次長施文真今指出，我國碳費機制是歐盟CBAM承認可抵扣的碳定價措施，但抵扣的計算公式尚未出爐，明年環境部會新設駐歐代表，盼能談妥「相互認證」等細節。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部次長施文真今指出，歐盟CBAM（歐盟碳邊境調整機制）2026年正式上路後，產品出口至歐洲才需要憑證費用，另我國碳費機制是歐盟承認可抵扣的碳定價措施，但抵扣的計算公式尚未出爐，明年環境部會新設駐歐代表，盼能談妥「相互認證」等細節。

國民黨籍立委謝衣鳳今在立法院經濟委員會上關切，歐盟實施CBAM後對國內產業影響的範圍與程度，另國內有哪些產業可用碳費抵銷CBAM？

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環境部次長施文真指出，就鋼鐵扣件業而言，由於部分CBAM繳費對象並非碳費徵收對象，由於扣件業使用的原料鋼在我國是需要繳交碳費，目前環境部也在跟歐盟討論細節，扣件業大部分無需繳碳費，但若使用原料鋼是會收取碳費。

施文真續指，歐盟對於如何抵扣的計算公式尚未出爐，「但我們的碳費確實是他法規中承認可抵扣的碳定價措施」。

謝衣鳳追問，產品申報CBAM碳含量需要認證，但歐盟目前也僅認證歐盟境內第三方驗證單位，是否會認定在台灣的第三方單位查證？不然廠商繳了碳費也不能抵銷CBAM憑證也是沒用。

施文真答詢，目前產品申報尚無需查證，要到2026正式徵收上路時，產品需購買CBAM憑證時才需查證；未來CBAM實際收取憑證費用時，僅收取「直接排放」（製程碳排），「間接排放」（電力碳排）不用繳交憑證。

施文真再指出，目前歐盟總量管制與交易仍有免費配額，廠商要繳多少CBAM憑證還要扣掉境內免費配額額度，境內免費配額額度逐步降低，CBAM憑證才會往上拉。

施文真補充，環境部明年就會有駐歐盟代表，會去談查驗機構能否取得相互認證，環境部會趁歐盟草擬規範之際積極去談。

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