商機上看兆元！郭智輝：籌組無人機國家隊「現在是最佳機會」

經濟部長郭智輝提到，今年展覽首次設置無人機專區，市場商機產值上看8千億到1兆元，組成國家隊「現在就是最佳機會」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會及電電公會共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，今（23日）開展，今年展覽以「AInnovation Now」為主軸，經濟部長郭智輝出席致詞提到，今年展覽首次設置無人機專區，市場商機產值上看8千億到1兆元，組成國家隊「現在就是最佳機會」。

今年展覽涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」和「無人飛行器」四大領域。貿協為呼應近年備受矚目的無人機產業，特別攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心共同設立「Drone Taiwan 無人機專區」徵集雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技及臺灣希望創新等24家業者，於無人機試飛區實際演示無人機作業情形。

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台北國際電子展今年邁入50周年，業界出身的郭智輝說，「我本人就見證五十年」台灣電子產業茁壯、發光發熱，更是全球供應鏈不可或缺的一環，台灣的半導體、資通訊等技術領先全球，晶圓代工、封測全球市佔維持第一，晶片設計則是第二，未來台灣仍持續扮演關鍵角色。

郭智輝說明，配合總統賴清德的五信賴產業，經濟部特別點名AI、無人機產業未來發展性，展覽首次設置「無人機專區」，在國內展示研發自製能力，他說，外界可能不清楚無人機產業商機，但1年就有8千億到1兆元。

郭智輝強調，發展無人機是世界趨勢，組成國家隊集結眾人之力，現在就是最佳機會，經濟部9月也成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業國際發展，促進產業自主，並提升國際競爭力。

面對AI技術迅速推進，缺才日漸嚴重，郭智輝重申，政府透過國、內外兩個管道，培育20萬AI人才，同時也修正產創條例，鼓勵企業投入AI升級轉型，確保台灣於AI競爭中脫穎而出，目標是4年內， AI軟體要衝向前3名。

貿協指出， 2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，匯聚超過300家國內外指標性廠商參展使用550個攤位，規模較上屆成長4成。

同期登場還有「台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show Taipei）」及「國際光電大展（OPTO Taiwan）」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」形式呈現，合計超過700家參展商、使用超過2250個攤位，完整展示電子產業供應鏈內最新科技與製造技術，展期持續至25日於南港展覽1館展出。

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