晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

商機上看兆元！郭智輝：籌組無人機國家隊「現在是最佳機會」

2024/10/23 13:53

經濟部長郭智輝提到，今年展覽首次設置無人機專區，市場商機產值上看8千億到1兆元，組成國家隊「現在就是最佳機會」。（記者林菁樺攝）經濟部長郭智輝提到，今年展覽首次設置無人機專區，市場商機產值上看8千億到1兆元，組成國家隊「現在就是最佳機會」。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會及電電公會共同主辦的2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，今（23日）開展，今年展覽以「AInnovation Now」為主軸，經濟部長郭智輝出席致詞提到，今年展覽首次設置無人機專區，市場商機產值上看8千億到1兆元，組成國家隊「現在就是最佳機會」。

今年展覽涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」和「無人飛行器」四大領域。貿協為呼應近年備受矚目的無人機產業，特別攜手嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心共同設立「Drone Taiwan 無人機專區」徵集雷虎科技、中光電智能機器人、智飛科技、其昜科技及臺灣希望創新等24家業者，於無人機試飛區實際演示無人機作業情形。

台北國際電子展今年邁入50周年，業界出身的郭智輝說，「我本人就見證五十年」台灣電子產業茁壯、發光發熱，更是全球供應鏈不可或缺的一環，台灣的半導體、資通訊等技術領先全球，晶圓代工、封測全球市佔維持第一，晶片設計則是第二，未來台灣仍持續扮演關鍵角色。

郭智輝說明，配合總統賴清德的五信賴產業，經濟部特別點名AI、無人機產業未來發展性，展覽首次設置「無人機專區」，在國內展示研發自製能力，他說，外界可能不清楚無人機產業商機，但1年就有8千億到1兆元。

郭智輝強調，發展無人機是世界趨勢，組成國家隊集結眾人之力，現在就是最佳機會，經濟部9月也成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業國際發展，促進產業自主，並提升國際競爭力。

面對AI技術迅速推進，缺才日漸嚴重，郭智輝重申，政府透過國、內外兩個管道，培育20萬AI人才，同時也修正產創條例，鼓勵企業投入AI升級轉型，確保台灣於AI競爭中脫穎而出，目標是4年內， AI軟體要衝向前3名。

貿協指出， 2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，匯聚超過300家國內外指標性廠商參展使用550個攤位，規模較上屆成長4成。

同期登場還有「台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show Taipei）」及「國際光電大展（OPTO Taiwan）」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」形式呈現，合計超過700家參展商、使用超過2250個攤位，完整展示電子產業供應鏈內最新科技與製造技術，展期持續至25日於南港展覽1館展出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財