TPCA Show開展 AI、淨零發展帶動PCB產業轉型升級

今日台灣電路板協會產業國際博覽會（TPCA Show 2024）開展。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日台灣電路板協會產業國際博覽會（TPCA Show 2024）開展，總統府資政沈榮津、經濟部長郭智輝等要員出席。郭智輝於致詞時表示，PCB產業是電子工業之母，無論發展AI等領域都立基PCB，經濟部會持續協助，其中「產創條例」欲投資抵減優稅，並提出AI與淨零設備納入投資抵減，期望年底前立院三讀通過，強化產業協助力道。

PCB產業盛事TPCA Show今年的規模創新高，除展出攤位面積增加，攤位超過1600個，吸引來自歐、美、日、韓、泰等國廠商參展。郭智輝指出，台灣PCB產業有全球最完整的供應鏈，我電子資訊產業又位居全球領先與重要戰略地位，為促進產業發展，經濟部先後以疫後特別預算的政策，協助產業低碳碳化與智慧化升級轉型，期「以大代小」減碳。

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郭智輝特別強調，目前經濟部預告修正「產業創新條例」10-1條投資抵減優稅政策，納入AI、淨零設備列入投資抵減目標，希望年底前在立法院三讀通過實施。

TPCA台灣電路板協會理事長李長明也指出，儘管2023年需求疲軟導致產業衰退，但台灣PCB產業仍有7698億新台幣產值、領先全球，尤其IC載板、伺服器、車用佔比持續提升，顯示產業網高價值化邁進，也持續推進南向佈局，相信未來在AI驅動下，PCB產業將營來更嶄新且開闊的發展機會。

此外，受地緣政治影響，PCB產業自2020年起興起南向投資朝，尤以泰國投資最顯著。郭智輝指出，泰國有產業良好基礎、投資政策優惠等優勢，感謝台、泰相關政府部門讓PCB產業投資更順利，期望未來有更多雙向產業連結，共同推進PCB產業發展，也期望未來產業、政府繼續共同為產業轉型努力。

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