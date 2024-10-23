晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

籲碳費補助分配地方 立委：台中全力支持中火煤轉氣

2024/10/23 12:40

台中區立委呼籲環境部，應將碳費補助分配給地方投入實質減碳，尤其是中火減排更應設置專案處理，台中全力支持煤轉氣計劃。（圖取自國會頻道）台中區立委呼籲環境部，應將碳費補助分配給地方投入實質減碳，尤其是中火減排更應設置專案處理，台中全力支持煤轉氣計劃。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部重申碳費機制並非財政工具，而是減碳工具。立委關切徵收到碳費的地方分配比重，台中區立委強調，環境部應將碳費補助分配給地方投入實質減碳作為，尤其是中火減排更應設置專案處理，台中全力支持煤轉氣計劃。

國民黨籍立委楊瓊瓔今在立法院經濟委員會上關切，中火燃煤造成的碳汙染是排名全球第19名，「沒有理由不協助我們！上次我也跟部長（環境部長彭啓明）講，一定要好好的協助台中，在淨零碳排的部分必須專案處理，也得到部長認同」。

楊瓊瓔強調，中火燃煤全力支持轉氣，「我們好不容易有燃氣（煤轉氣計劃），我們全力支持，也就是一組燃氣（機組）上線，拆掉一根（燃煤）煙囪」，這是時任經濟部長王美花答應的，務必照期程推進，中火轉型議案應在碳費補助設專案來研討。

環境部次長施文真答詢，環境部對中火空汙費有一定比例在補助，碳排部分也一定會持續協助，「專款專用沒問題」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財