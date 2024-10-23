籲碳費補助分配地方 立委：台中全力支持中火煤轉氣

台中區立委呼籲環境部，應將碳費補助分配給地方投入實質減碳，尤其是中火減排更應設置專案處理，台中全力支持煤轉氣計劃。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部重申碳費機制並非財政工具，而是減碳工具。立委關切徵收到碳費的地方分配比重，台中區立委強調，環境部應將碳費補助分配給地方投入實質減碳作為，尤其是中火減排更應設置專案處理，台中全力支持煤轉氣計劃。

國民黨籍立委楊瓊瓔今在立法院經濟委員會上關切，中火燃煤造成的碳汙染是排名全球第19名，「沒有理由不協助我們！上次我也跟部長（環境部長彭啓明）講，一定要好好的協助台中，在淨零碳排的部分必須專案處理，也得到部長認同」。

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楊瓊瓔強調，中火燃煤全力支持轉氣，「我們好不容易有燃氣（煤轉氣計劃），我們全力支持，也就是一組燃氣（機組）上線，拆掉一根（燃煤）煙囪」，這是時任經濟部長王美花答應的，務必照期程推進，中火轉型議案應在碳費補助設專案來研討。

環境部次長施文真答詢，環境部對中火空汙費有一定比例在補助，碳排部分也一定會持續協助，「專款專用沒問題」。

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