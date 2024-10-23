三把火助燃！未來5年房市維持大量新增供給

產業剛性需求、充沛資金以及政策美意等三把火助燃近幾年台灣不動產投資熱潮。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕產業剛性需求、充沛資金以及政策美意等三把火助燃近幾年台灣不動產投資熱潮，根據商仲業者彙整，2022、2023年，全台住宅開工總樓地板面積合計高達1163萬坪，加上去年工業、倉儲與辦公室合計高達292萬坪的歷史新高，預期未來5年整體房市將維持大量的新增供給現象。

高力國際研究部資深董事梁儀盈認表示，近幾年台灣不動產投資趨勢大致可分為兩類，一類是圍繞著科技產業，尤其以竹科為中心延伸至中、南部的科技產業廊道，根據統計，今年前8月，半導體營業額已逾1兆元，在持續擴廠提升產能的動力下，今年前三季，台南、高雄等南二都的廠房交易金額合計達405億元，占全台商用不動產交易總額比重約28%。

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在產業擴廠的帶動下，建商看好居住需求跟進獵地，前3季，南二都土地交易金額合計達481億元，占全台土地交易總額近3成。

科技產業、軌道經濟成兩大投資趨勢

至於，另一類投資趨勢則是軌道經濟，尤其西部走廊從台北市到高雄市陸續有公部門大型招標案登場，包括高雄、嘉義、新竹、桃園的高鐵產專區都成功招商，陸續打造車站站區的複合商業新地標。

不過第4季開始，房市受到央行的第七波信用管制及銀行法第72-2條的貸款限制，可以預見政策效應顯現，影響買賣決策時程，交易動能將趨緩。

因此，高力國際董事總經理劉學龍認為，投資市場變化快速，要抵抗外部經濟及內部政策的雙重影響，甚至地震、颱風等天災帶來的衝擊，因此，他認為未來的房地產應具備基本「五力」，也就是「建築永續力」、「災害應變力」、「管理服務力」、「科技創新力」以及「健康舒適力」，若將每一次的天災都視為對房地產的體檢，那麼從源頭開始就增強自身的抵抗力來打造一個具有韌性的不動產，才是最根本治源的方法。

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