中國山東民眾要領錢 卻驚見「帳戶歸零」 真相令她超傻眼

中國山東有民眾要領錢，卻驚見「帳戶歸零」。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國近年來不斷傳出有銀行刁難民眾提款等事件，近日更有中國網友發文，揭露山東淄博一名齊姓女子，在當地的「齊商銀行」存了40多萬元人民幣，結果最近要取款時，發現餘額竟變成了「零元」，她翻出最近4年的銀行交易明細才發現，每次存的錢都在當天被提領走，而她完全不知情，對此，該銀行工作人員則稱，是齊女把帳戶密碼洩露給其他人才會這樣，但又稱「只是聽說」，目前整起事件仍在調查當中。

綜合中國媒體報導，中國社群近日流傳一則信息，指出淄博一名齊姓女子，多年來一直選擇淄博齊商銀行作為自己的存款銀行，而出於對銀行的信任，她陸續將多年的積蓄存入該行的帳戶中，存款來到40多萬元人民幣。

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但她最近前往銀行取款時，卻發現餘額是「零元」，晴天霹靂的她印出近4年的銀行交易明細查看，發現她在銀行櫃檯存入的每一筆錢，都在當天被提領走，而她對此全不知情。

此事引發中國網友熱議，更一度衝上微博熱搜，有中國網友稱近年來類似的存款失蹤事件時有發生，更猜測：「是銀行監守自盜嗎？」、「小銀行問題多」，還有人猜測「是被家裡人取了吧」。

淄博齊商銀行客服工作人員週二（22日）回應稱，此事已向相關業務部門反饋，目前沒有相應處理結果。中共國家金融監督管理總局淄博監管分局工作人員稱，該局已關注此事，相關科室正在跟進處理。

淄博齊商銀行一名工作人員則表示，該儲戶將銀行卡帳戶和密碼等信息，洩露給了他人，導致存款被取，而他只是聽說的，具體資訊還要向總行工作人員進一步了解。

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