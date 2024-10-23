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傳中企成功突圍3奈米 ! 艾司摩爾CEO直言「產量有限」

2024/10/23 14:04

艾司摩爾CEO表示，中國或許可產先進晶片，但「產量有限」。（歐新社）艾司摩爾CEO表示，中國或許可產先進晶片，但「產量有限」。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府祭出晶片禁令防守先進晶片技術外流，但中國廠商積極突圍，近日傳出小米首款3奈米手機晶片成功流片的訊息。對此，荷蘭半導體設備業龍頭艾司摩爾（ASML） 執行長 Christophe Fouquet指出，中國企業或許能自行產出5奈米、3奈米晶片，但產量有限。

根據Wall St Engine報導，Fouquet在倫敦舉行的一場科技會議表示，中國也許能設法生產一些5奈米或3奈米晶片，但使用舊技術的產量有限。

中國是貢獻ASML營收第三大的市場。Fouquet表示，中國市場正常可貢獻ASML約20至25%營收，他預測需求終將回到這個水位。

Fouquet表示，因非AI的電子市場需求疲軟，但生產AI晶片的台積電正在興建幾家新工廠，仍將挹注2025年ASML營運活水，只是成長較慢，至於2026年仍是正面看待。

目前荷蘭與歐洲政府正在辯論是否進一步收緊出口的管制，究竟是屬於國安政策或貿易政策，而這些管制是否真能奏效。

許多美國企業也開始思考，管制措施究竟是帶來效益抑或是傷害。Fouquet表示，無論誰贏得總統大選，美國政府都會繼續收緊對中國的出口管制。

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