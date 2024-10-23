淨零政策衝擊就業 郭智輝：碳費還有協商可能

淨零政策衝擊就業，對此，經濟部長郭智輝表示，碳費還有協商可能。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕碳費等產業減碳政策推進，不過勞動部報告指出，淨零政策恐影響各產業就業人數，對電子零組件產業衝擊尤甚，明年就將有萬人失業。經濟部長郭智輝今則回應，持續就減碳政策與產業溝通，也會協助數位化、智慧化與低碳化轉型，「碳費還有協商可能性，經濟部和產業站在一起」。

今日立法院經濟委員會開會，環境部、經濟部就碳費徵收對產業的影響政府協助等事項進行報告，並備質詢，其中經濟部是由次長連錦漳列席。

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針對徵收碳費對產業衝擊，郭智輝指出，經濟部持續與產業溝通，也將透過各項節能政策協助產業轉型， 協助產業低碳轉型與高質化，也會扶助中小微企業持續成長，目前產業低碳化計畫持續進行中。

郭智輝強調，經濟部的立場是和產業站在一起，碳費政策成形過程都持續與環境部進行討論，持續為產業發聲，「但是我們人數比較少」，記者詢問「結果是否不得已？」，他則說「各位去看結論就知道了」。不過郭也指出，後續應還有協商可能性。

碳費一般費率敲定300元，優惠費率A行業別指定削減率為每公噸50元、優惠費率B技術標竿指定削減率為每公噸100元，多有環團認為「收太低」。郭智輝則表示，環團的說法、需檢視是否充分了解產業要求與困難，也要考量國際競爭力，需要持續溝通。

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