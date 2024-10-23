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台版CBAM進度到哪？環境部：預計明年啟動研擬碳含量進口申報

2024/10/23 10:53

環境部次長施文真表示，預計明年會先從進口產品碳含量的申報作業開始研擬，「作為台版CBAM的第一個步驟」。（圖取自國會頻道）環境部次長施文真表示，預計明年會先從進口產品碳含量的申報作業開始研擬，「作為台版CBAM的第一個步驟」。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕全國工業總會（工總）多次呼籲「台版CBAM」（台版碳邊境調整機制）的必要性。環境部次長施文真指出，「要實施CBAM的前提是要知道進口產品的碳含量」，目前台灣作法比照歐盟，由碳排總量管制先行，邊境調整機制隨後，環境部預計是明年會先從產品碳含量的申報作業開始研擬，「作為台版CBAM的第一個步驟」。

民進黨籍立委邱議瑩今在立法院經濟委員會上關切，台灣是否也跟進CBAM（歐盟碳邊境調整機制），推出台版CBAM？目前研擬進度如何？

施文真答詢兩點說明，去年6月跨部會討論台版CBAM的事前準備工作，「要實施CBAM的前提是要知道進口產品的碳含量」，所以光是申報部分，觀察歐盟如何調整到不會被貿易對手國質疑是貿易障礙，從歐盟經驗來看，國內扣件業者對於申報CBAM遇到很大障礙，政府相關單位也透過管道與歐盟反映。

施文真續指，再者是針對國內有高碳洩漏風險的行業，環境部做法是先讓業者提出自主減量計畫，徵收排放量可打兩折，此做法與歐盟是相同的，歐盟是在2005年起實施總量管制與交易，並對製造業給予免費配額，隨後再實施CBAM，此做法是讓受衝擊的產業先有個過渡調整期。

邱議瑩追問，石化業者反映從中國進口產品有碳洩漏疑慮，從中國進口的成本就會與我國市場有很大落差，也恐有綠色通膨等情況，並加深國內業者的成本負擔，環境部是否有與石化等產業或工業總會等詳談台版CBAM構想與規劃？

施文真回應，環境部曾與水泥、石化業者討論過，業者明確反映台版CBAM對業界的重要性，目前環境部的規劃是先給予業者收費排放量打兩折的優惠費率，如此配套可減低碳費的衝擊，並提供轉型過渡期。

施文真續指，另一方面，環境部同時與財政部、經濟部討論，將先從進口水泥、鋼鐵、石化產品碳含量的申報作業開始，「應該我們明年會希望先從產品碳含量的申報，作台版CBAM的第一個步驟」。

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