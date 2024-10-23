三地能源新總經理廖佑晟上任 持續擴大光電、綠電業務

三地能源董事會決議新人事任命案，推舉廖佑晟接掌三地能源總經理一職，圖中為總經理廖佑晟。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕三地能源 （6946）董事會推舉廖佑晟接掌三地能源總經理一職，於昨（22日）就任。三地能源以期新總經理的掌舵下，將原有業務結合系統開發，協助綜理各項營運發展及經營管理事項。三地能源看好工業電價調漲，有利綠電銷售，第4季將有逾10MW屋頂行光電商轉，推升營收。

三地能源跨足太陽能光電、能源儲備、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等戰略業務佈局，因前總經理王慧婷女士因個人生涯規劃請辭，而接任的廖佑晟熟捻能源物聯網技術整合服務，佈局微電網、虛擬電廠、電力交易等能源物聯網技術開發，可完善打造三地能源電力監測系統，有效監控和管理旗下案場發電量體、以及收集、分析和報告電力數據，致力提供全方位的綠能整合服務。

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三地能源指出，因台灣工業電價持續調漲，市電與綠電價格差距縮小，且隨全球ESG趨勢，有助於大幅提升企業購買綠電意願，加劇綠電市場供不應求局面，奠定三地能源旗下綠電業務良好銷售環境。

三地能源更透過EPC工程、維運、漁業養殖與綠電銷售專業團隊，目前已完善佈建自有EPC工程團隊，可隨旗下光電案場建置規劃，增加EPC工程收入認列。

三地能源今年跨足綠電銷售市場及搶灘碳盤查商機，在太陽能光電業務方面，預計今年第四季將有10.69MW屋頂型太陽能進入商轉階段，以三地能源手握太陽能光電總建置發電總量達378MW，規劃未來每年至少新增50MW發電量體，擴大太陽能光電業務收入。

另外，旗下的再生能源售電業者「三地怪獸電力」至今已媒合35MW光電案場，預計第4季媒合4500萬度綠電給用電戶，綠電銷售收入將再貢獻營收。

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