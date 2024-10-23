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焦點股》昇達科：第3季3率3升 股價衝高

2024/10/23 10:31

昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星與無線通訊產業的昇達科（3491）今日開高走高，盤中一度衝高到319.5元，截至10:16，股價來到318元，大漲12元，漲幅3.92%。

昇達科在低軌衛星相關產品出貨暢旺帶動之下，第3季營收6.39億元，年增70%，稅後盈餘達到1.41億元，年增172%，單季EPS為2.06元，第3季受惠於低軌衛星產品出貨比重增長，毛利率則高達51.5%，去年同期40%，3率3升。累計前3季營收17.21億元，年增46%，稅後盈餘為4.24億元，年增131%，EPS為6.09元。

昇達科指出，今年來自低軌衛星客戶訂單中，已出貨加上未出貨的訂單累計已接近12億元，當中最大客戶佔全部低軌衛星訂單比例超過55%，而低軌衛星產品尚待出貨訂單仍有超過4億元以上的規模，且多數會在第四季出貨，顯示低軌衛星客戶的交貨進度延續逐季增長的步調，並未因客戶衛星發射進度而延遲。

昇達科進一步指出，以衛星的生產安排，生產準備通常早於衛星發射數月之前就會展開，因此衛星發射的時程並不影響昇達科出貨進度的安排，因此，展望第4季與明年度，仍以十足的信心穩健進行長遠的擴產規劃，以滿足低軌衛星產業與無線通訊產業蓬勃發展的需求。

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