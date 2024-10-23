麥當勞《獵人》角色盲卡包11點開賣 限量30萬包

麥當勞與日本神作《HUNTER×HUNTER獵人》首度聯名，今天早上11點起強勢推出全台限量30萬包的《獵人》角色盲卡包。 （台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕麥當勞與日本神作《HUNTER×HUNTER獵人》首度聯名，今天早上11點起強勢推出，全台限量30萬包的《獵人》角色盲卡包。

凡購買任何產品（不含醬包及其他非單獨銷售產品）並加價89元，即可獲得《獵人》角色盲卡包1包，每包含有4張隨機卡片。

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全套共24+1款卡片，每包款式隨機分配，恕不指定、更換。

經典角色卡共有4種分級：「SSR獵人傳說角色卡」共6款，為金黃光澤卡面；「SR獵人稀有角色卡」共6款，為閃銀質感卡面。

「R獵人珍藏角色卡」共12款，為銅面珠光卡面，重現獵人人氣經典角色；最終再加碼1款「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」，由立體亮光效果勾勒。

麥當勞獨家「《獵人》BOOK牌全台限量19萬組，則從10月30日起至11月19日止，凡於麥當勞購買麥當勞分享盒，或以歡樂送購買分享餐，即可獲得限量撲克牌「《獵人》BOOK牌」。

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