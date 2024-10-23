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焦點股》三集瑞-KY：被動元件新兵報到 開盤飆漲1倍

2024/10/23 09:25

被動元件新兵報到，三集瑞-KY開盤股價飆漲1倍。（業者提供）被動元件新兵報到，三集瑞-KY開盤股價飆漲1倍。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕電感元件供應商三集瑞-KY（6862）今（23）日以承銷價格每股135元正式掛牌上市，開盤後大漲135元、股價來到270元，漲幅達1倍，開盤10分鐘成交量破千張。

三集瑞-KY深耕電感元件領域30餘年，是國內具領先地位電感元件供應商。去年下半年PC產業回暖，再加上AI市場需求發酵而增溫，三集瑞-KY去年及今年上半年營收分別來到15.94億元及10.25億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為9.02元及6.09元；此外今年1至9月營收達16.42億元、年成長42.63%，業績表現亮麗。

董事長林伙利指出，三集瑞電感產品顯示卡長期與GPU大廠合作，公版階段即參與配合開發電感產品，產品應用於顯示卡、筆電、PC主機板，伺服器等；他也表示，近年來主攻車用、伺服器、AI PC電感元件，AI產品佔營收比重上半年已高達15%，未來朝兩成目標前進。

法人認為，三集瑞-KY已打入AI伺服器及車用電感市場，將成為今、明年成長動能，且公司產線自動化程度高，且產品6成以上為高階客製化產品，因此毛利率表現優於同業，未來營運可望穩健成長。

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