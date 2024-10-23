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台股收盤》電金雙引擎熄火 指數收跌200點

2024/10/23 13:44

電金雙引擎熄火，指數收跌200點（資料照）電金雙引擎熄火，指數收跌200點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二僅納斯達克收紅，其餘皆拉回，台股週三在台積電（2330）、聯發科（2454）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等權值股開盤下跌，指數開盤跌133.19點，以23402.24點開出，在電金同步拉回，指數一度跌217點，測23318點，所幸在矽光子、矽智財、光電等電子股逆勢走揚下，跌幅未進一步擴大，終場跌200.67點，收23334.76點，成交量3326億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電跌15元，收1060元，成交額331.74億元，排名第1；欣興漲4元，收167.5元，成交額112.61億元，排名第2；鴻海漲0.5元，收216元，成交額109.17億元，排名第3；聯鈞漲10元，收251.5元，成交額96.47億元，排名第4；聯發科跌10元，收1300元，成交額70.07億元，排名第5。

廣達跌2元，收317元，成交額66.33億元，排名第6；光聖漲28元，收522元，成交額58.18億元，排名第7；晟銘電以平盤163元作收，成交額57.17億元，排名第8；一詮漲6.5元，收132.5元，成交額56.18億元，排名第9；佳必琪漲10元，收188元，成交額45.71億元，排名第10。

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