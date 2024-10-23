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黃金衝上新天價！分析師喊「1關鍵」2025前飆破3000美元

2024/10/23 09:14

週二（22日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週二（22日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國大選不確定性和中東戰爭激起的避險需求等因素影響，加上貨幣進一步寬鬆的預期，週二（22日）黃金價格上漲1%，再創歷史新高，分析師指出，如果中東局勢進一步升溫，年底前可望看到黃金觸及3000美元價位。

現貨黃金上漲0.9%，報每盎司2746.69美元，早盤觸及每盎司2748.23美元的歷史新高；12月交割的黃金期貨價格上漲0.8%，報每盎司2759.8美元。

《路透》報導，黃金今年迄今漲逾 33%，且多次創歷史新高。Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter A. Grant）表示：「地緣政治緊張局勢仍然是主要驅動因素，距離美國大選還有兩週時間，競選似乎仍然很激烈，因此相當多的政治不確定性也推動了人們對黃金的避險興趣。 」

他說：「當然，如果中東局勢進一步升溫，年底前可望看到黃金觸及3000美元價位，但我認為金價會更傾向第1季。」

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