台積電：早已沒有供貨華為 也沒有被調查

台積電表示，早已沒有供貨華為，也沒有被美方調查（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕近期外媒頻報導，美國商務部正在調查台積電（2330）是否違反美國出口管制，為華為生產AI或智慧手機晶片。台積電表示，公司並沒有成為任何調查的對象，自2020年9月中旬起已不再對華為出貨，一旦發現任何可疑情形，台積電都會迅速採取行動，以確保合法。

外媒報導，加拿大研究公司TechInsights最近拆解中國華為最新AI加速器產品，發現有疑似台積電製造的晶片。有的報導指出，美國商務部正在調查台積電是否違反美國出口管制，為華為生產AI或智慧手機晶片；有的報導則指出，華為試圖透過第三方下單台積電生產Ascend 910B或類似的產品，台積電得知消息後，已主動通報美國商務部。

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台積電今回應，作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

台積電並表示，公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。如果認為有任何可疑情形，公司會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

台積電也坦承，公司已主動就報導中的事項與美國商務部進行溝通。目前台積電並未獲悉公司成為任何調查的對象。

業界人士指出，中國的客戶產品欲來投產，台積電內部都會先模擬產品的算力，如果超過美國對中國AI管制的算力，台積電就不會讓該客戶投產，且通報美國，也就是說，台積電有嚴格把關機制。但這說法未獲得台積電證實。業界人士也表示，Ascend 910B或類似的產品，欲輾轉來台積電投產，代表中國中芯的7奈米製程的效能無法滿足華為的需求。

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