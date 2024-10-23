晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

新加坡成輝達第3大市場 背後暗藏玄機？

2024/10/23 11:34

新加坡正逐漸成為輝達營收要角。（歐新社）新加坡正逐漸成為輝達營收要角。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）營收很大一部分來自美國以及台灣，但有觀察人士在2023年就發現，新加坡正逐漸成為輝達營收要角，截至2023年10月的單季營收，有約15%來自新加坡，而到了截至2024年7月的單季營收，這一比例上升至逾18%，已經快超越台灣的19.1%，令人不禁想問，為何新加坡對於輝達晶片需求會如此龐大？

美國證券交易委員會（SEC）檔案顯示，截至2023年10月的單季，輝達營收為181.2億美元，但其中有27億美元來自新加坡，占比14.9%，這僅次於美國（63億美元、34.8%）、台灣（43.3億美元、23.9%）和包括香港在內的中國（40.3億美元，22.2%），位居第4名，再來則是其他地區。

馬來亞投資銀行（Maybank Securities）分析師塞特 （Jarick Seet）當時告訴《CNBC》，他猜測這是資料中心的影響，因為新加坡有許多資料中心和雲端服務提供商。而這些晶片還可以被送到新加坡與其他產品進行最終組裝，再運往其他國家，用在人工智慧（AI）、電腦和電動車等產品上。

不過之後美國政府祭出禁令，禁止輝達及其夥伴直接和透過第三方向中國出售先進晶片，而從輝達財報中，可看出新加坡在輝達的營收占比出現明顯上升，甚至逼近台灣。

在截至2024年7月的單季，輝達營收為300.4億美元，但其中有56.2億美元來自新加坡，占比18.7%，位居第3名，僅次於美國（130.2億美元、43.3%）、台灣（57.4億美元、19.1%），包括香港在內的中國則來到36.6億美元、12.2%。

因此有觀點懷疑，中國似乎是透過新加坡，來輾轉獲得輝達晶片。《華爾街日報》今年7月報導就指出，地下網絡市場正將輝達晶片走私到中國，而雖然美國政府嚴加管制，但許多外國政府和司法管轄區，並沒有規定要落實美國禁令，律師舉例，在新加坡挾帶輝達晶片前往中國，並不違反任何新加坡法律，因為這些技術元件不受任何的當地出口限制。

報導引述新加坡的神秘經紀人江哥（Brother Jiang，譯名）說法，他利用東南亞分銷管道和系統整合商的人脈關係，為走私活動提供便利，藉此幫助中國客戶獲得先進的AI處理器和伺服器，還會安排物流和海關文書工作。

輝達當時表示，根據美國出口管制，公司不會向中國出售受限制的先進晶片，並且它與主要知名合作夥伴合作，以遵守規則。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財