新加坡成輝達第3大市場 背後暗藏玄機？

新加坡正逐漸成為輝達營收要角。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）營收很大一部分來自美國以及台灣，但有觀察人士在2023年就發現，新加坡正逐漸成為輝達營收要角，截至2023年10月的單季營收，有約15%來自新加坡，而到了截至2024年7月的單季營收，這一比例上升至逾18%，已經快超越台灣的19.1%，令人不禁想問，為何新加坡對於輝達晶片需求會如此龐大？

美國證券交易委員會（SEC）檔案顯示，截至2023年10月的單季，輝達營收為181.2億美元，但其中有27億美元來自新加坡，占比14.9%，這僅次於美國（63億美元、34.8%）、台灣（43.3億美元、23.9%）和包括香港在內的中國（40.3億美元，22.2%），位居第4名，再來則是其他地區。

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馬來亞投資銀行（Maybank Securities）分析師塞特 （Jarick Seet）當時告訴《CNBC》，他猜測這是資料中心的影響，因為新加坡有許多資料中心和雲端服務提供商。而這些晶片還可以被送到新加坡與其他產品進行最終組裝，再運往其他國家，用在人工智慧（AI）、電腦和電動車等產品上。

不過之後美國政府祭出禁令，禁止輝達及其夥伴直接和透過第三方向中國出售先進晶片，而從輝達財報中，可看出新加坡在輝達的營收占比出現明顯上升，甚至逼近台灣。

在截至2024年7月的單季，輝達營收為300.4億美元，但其中有56.2億美元來自新加坡，占比18.7%，位居第3名，僅次於美國（130.2億美元、43.3%）、台灣（57.4億美元、19.1%），包括香港在內的中國則來到36.6億美元、12.2%。

因此有觀點懷疑，中國似乎是透過新加坡，來輾轉獲得輝達晶片。《華爾街日報》今年7月報導就指出，地下網絡市場正將輝達晶片走私到中國，而雖然美國政府嚴加管制，但許多外國政府和司法管轄區，並沒有規定要落實美國禁令，律師舉例，在新加坡挾帶輝達晶片前往中國，並不違反任何新加坡法律，因為這些技術元件不受任何的當地出口限制。

報導引述新加坡的神秘經紀人江哥（Brother Jiang，譯名）說法，他利用東南亞分銷管道和系統整合商的人脈關係，為走私活動提供便利，藉此幫助中國客戶獲得先進的AI處理器和伺服器，還會安排物流和海關文書工作。

輝達當時表示，根據美國出口管制，公司不會向中國出售受限制的先進晶片，並且它與主要知名合作夥伴合作，以遵守規則。

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