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全球抗通膨鬥爭「已勝利」！IMF示警：經濟成長面臨3關鍵風險

2024/10/23 14:38

全球抗通膨鬥爭「幾乎已勝利」！IMF示警，經濟成長面臨3關鍵風險（歐新社資料照）全球抗通膨鬥爭「幾乎已勝利」！IMF示警，經濟成長面臨3關鍵風險（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球大部分地區已成功降低通膨並實現經濟軟著陸，避免了衰退，國際貨幣基金組織（IMF）預計，到 2025年底，全球整體通膨率將降至3.5%，國際貨幣基金組織表示，全球對抗通膨的鬥爭「幾乎已經勝利」，但IMF警告，經濟成長風險正在上升，而金融波動加劇、中東衝突和大宗商品價格潛在飆升，是3大關鍵風險。

CNBC報導，國際貨幣基金組織週二發布的《世界經濟展望》中表示，到2025年底，全球整體通膨率將從2024年的平均5.8%降至3.5%。

2022年第3季度，通膨率達到9.4%高峰，在全球對抗通膨，隨著通膨逐年下降， 國際貨幣基金組織的報告宣稱，全球對抗通膨的鬥爭幾乎已經勝利。

國際貨幣基金組織首席經濟學家皮埃爾-奧利維爾·古林查斯表示，儘管通膨方面有好消息，但經濟下降風險正在增加，目前主導著前景。

IMF警告說，既然通膨正朝著正確的方向發展，全球政策制定者就面臨世界經濟成長率帶來的新挑戰。

IMF將2024年和2025年全球成長預期維持在 3.2%，稱其「穩定但乏善可陳」，預計美國將出現更快的成長，由於人工智慧相關投資強勁，亞洲新興經濟體也可能出現強勁擴張。

但國際貨幣基金組織下調了其他已開發經濟體，尤其是歐洲最大國家以及幾個新興市場的展望，並將其歸咎於全球衝突加劇以及隨之而來的大宗商品價格風險。

在報告中指出，反應靈敏的貨幣政策是降低通膨的關鍵，同時勞動力市場狀況正常化和供應衝擊緩解，所有這些都有助於避免全球衰退。

然而，金融波動加劇是全球經濟成長的另一個威脅，如8月初股市出現拋售，這成為經濟前景蒙上陰影的主要風險。該基金表示，「夏季金融市場波動的回歸，激起了人們對隱藏脆弱性的擔憂，這加劇了人們對適當貨幣政策立場的擔憂。

全球金融市場面臨的進一步挑戰，可能會在對抗通膨的最後階段出現，如果潛在通膨仍然頑固，市場動盪和蔓延就是1個關鍵風險，對於已經面臨高額主權債務和貨幣市場波動壓力的低收入國家來說，這是一個關鍵風險。

其他下跌的風險包括地緣政治擔憂，特別是中東衝突和大宗商品價格的潛在飆升。國際貨幣基金組織表示，中國房地產市場可能出現更嚴重的收縮、利率長期維持在過高水準，以及全球貿易保護主義抬頭，這些都是對繁榮的威脅。

國際貨幣基金組織預測，到2020年代末，全球經濟成長率將達到3.1%，為數十年來的最低水準。

國際貨幣基金組織警告，預計最大的新興市場和發展中經濟體的經濟放緩，意味著縮小窮國和富國之間的收入差距，還有更長的路要走，成長陷入低速也可能進一步加劇經濟體，內部的收入不平等。

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