快買黃金、比特幣！對沖基金巨頭示警：條條大路通「通膨」

：對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）週二喊多黃金與比特幣。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕通膨怪獸難擺脫，不論最終誰入主白宮，對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）週二喊多黃金與比特幣，並表示，前進的道路都是通往通膨，而抗通膨最佳工具就是做多黃金與比特幣。

金價本週頻創下歷史新高，週三黃金現貨及2749.47美元新高，今年來漲幅逾3成，至於比特幣，根據Coin Metrics 的數據，今年上漲了57%。

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CNBC報導，瓊斯表示，在大宗商品部位，持有量少得離譜，所以我做多黃金和比特幣，他進一步指出，大多數年輕人通過納斯達克找到他們的通膨對沖工具，這也很棒。

瓊斯預期川普可能會贏得2024年美國總統大選，並已開始為通膨交易分配更多資金，他指出，從美國債務的軌跡來看，預計美國債務的走勢，可能會比國會預算辦公室目前預期的更高，國會預算辦公室預計，到2034年，赤字將達到2.8兆美元（約新台幣89.6兆元），高於2024會計年度的1.8兆美元（約新台幣57.6兆元）。

他預計到2034年，債務將上升到GDP的 122%，高於目前接近GDP的 100%，他擔心兩位候選人提出的減稅和支出會引發通膨，不會容忍國債市場，導致利率飆升，美國10年期國債殖利率週二攀升至4.2%以上。

瓊斯表示，目前債券價格完全是錯誤的，因債券價格和殖利率是呈相反波動，為此，我不會擁有任何固定收入，而且我將做空固定收入。

瓊斯指出，與大多數負債累累的國家一樣，美國最終將試圖通過通貨膨脹來擺脫困境。

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