晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

快買黃金、比特幣！對沖基金巨頭示警：條條大路通「通膨」

2024/10/23 11:13

對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）週二喊多黃金與比特幣。（彭博）對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）週二喊多黃金與比特幣。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕通膨怪獸難擺脫，不論最終誰入主白宮，對沖基金經理保羅·都鐸·瓊斯（Paul Tudor Jones）週二喊多黃金與比特幣，並表示，前進的道路都是通往通膨，而抗通膨最佳工具就是做多黃金與比特幣。

金價本週頻創下歷史新高，週三黃金現貨及2749.47美元新高，今年來漲幅逾3成，至於比特幣，根據Coin Metrics 的數據，今年上漲了57%。

CNBC報導，瓊斯表示，在大宗商品部位，持有量少得離譜，所以我做多黃金和比特幣，他進一步指出，大多數年輕人通過納斯達克找到他們的通膨對沖工具，這也很棒。

瓊斯預期川普可能會贏得2024年美國總統大選，並已開始為通膨交易分配更多資金，他指出，從美國債務的軌跡來看，預計美國債務的走勢，可能會比國會預算辦公室目前預期的更高，國會預算辦公室預計，到2034年，赤字將達到2.8兆美元（約新台幣89.6兆元），高於2024會計年度的1.8兆美元（約新台幣57.6兆元）。

他預計到2034年，債務將上升到GDP的 122%，高於目前接近GDP的 100%，他擔心兩位候選人提出的減稅和支出會引發通膨，不會容忍國債市場，導致利率飆升，美國10年期國債殖利率週二攀升至4.2%以上。

瓊斯表示，目前債券價格完全是錯誤的，因債券價格和殖利率是呈相反波動，為此，我不會擁有任何固定收入，而且我將做空固定收入。

瓊斯指出，與大多數負債累累的國家一樣，美國最終將試圖通過通貨膨脹來擺脫困境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財