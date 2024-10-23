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沒跟上「七巨頭」還有機會！專家點名這檔鮮為人知的全球科技股

2024/10/23 13:47

沒跟上「七巨頭」還有機會，專家看好哈薩克最大的金融科技企業Kaspi（路透）沒跟上「七巨頭」還有機會，專家看好哈薩克最大的金融科技企業Kaspi（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股「七巨頭」在投資人瘋狂追逐，今年來已漲逾4成，未上車的投資人還有機會，對沖基金專家表示，除了「七巨頭」外，全球主要經濟體都有屬於自己的「七巨頭」，看好哈薩克最大的金融科技企業Kaspi，專家指出，這檔鮮為人知的全球科技股，若在矽谷，本益比至少有30-50倍。

CNBC報導，對沖基金 Tekne Capital Management執行長比尼特·科塔里（Beeneet Kothari）表示，在投資人瘋狂搶進，「七巨頭」Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、Microsoft、NVIDIA和特斯拉，在過去12個月漲逾6成。

然而，全球市場不是只有美國有「七巨頭」，主要經濟體也都有屬於自己的「七巨頭」，他認為，投資者是時候超越所謂的「七巨頭」，而是應從其他市場，找到物美價廉的新目標。

Kothari押注總部位於哈薩克的金融科技公司Kaspi，他指出，Kaspi市值150億美元，是哈薩克最大的金融科技企業，每年增長25%，他看好Kaspi的理由，包括其強勁的利潤、乾淨的資產負債表、低廉的本益比以及它賺錢的事實。

Kaspi第3季度收入年增28%至6500億哈薩克坦吉（約新台幣429億元），淨收入增長18%至2750億哈薩克坦吉（約新台幣181.5億元）這得益於其支付平台和市場的實力，展望未來，Kaspi預計其全年業績中，其平台的收入將更加強勁。

Kaspi年初至今，其股價上漲了25%左右，根據 FactSet的數據，目前的遠期本益比約為11倍，Kothari表示，如果它在矽谷，它的本益比將是30-50倍。

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