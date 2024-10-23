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投資人關注企業財報！道瓊連2黑 台積電ADR跌破200美元

2024/10/23 05:59

週二美股漲跌互見。（法新社）週二美股漲跌互見。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國公債殖利率升高引發投資人擔憂，並消化本週最新的企業報告，美股各指數週二互有漲跌，道瓊小幅下跌6.71點，連續第2個交易日下跌，標普500指數下跌0.05%，那斯達克指數表現優於大盤，逆勢上漲0.18%，費城半導體指數下跌0.47%，台積電ADR下跌1.72%，收在198.48美元。

綜合外媒報導，週二稍早美國10年期公債殖利率約3個月來首次攀升至4.2%以上，隨後小幅回落，聯準會官員對降息路徑的謹慎評論推高了殖利率，而美債殖利率攀升也讓對利率敏感的個股承壓。

投資人也在關注本週發布的一系列新的獲利報告，通用汽車第三季營收超出預期並上調全年指引，股價上漲近10%。菸草商菲利普莫里斯在萬寶路製造商上調年度利潤預測後，股價飆升逾10%。威訊通訊總收入略低於分析師預期，股價下跌5%。軍事承包商洛克希德馬丁季度銷售額低於預期，股價下跌 6%。

目前為止，標普500指數成分股中約有5分之1的公司已經公布業績，其中大多數公司的利潤超出預期。

道瓊工業指數下跌6.71點或0.02%，收報42924.89點。

標準普爾500指數下跌2.78點或0.05%，收在5851.20點。

那斯達克指數上漲33.12點或0.18%，收報18573.13點。

費城半導體指數下跌24.51點或0.47%，收在5190.71點。

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