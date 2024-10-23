川普炸薯條！麥當勞：我們不是紅或藍 我們是金色

美國前總統川普在賓州費斯特維爾-特萊沃斯的一家餐廳親自供應薯條，引起特別關注。（取自CNN官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕麥當勞被捲入2024年美國大選。上週末，前總統川普在賓州費斯特維爾-特萊沃斯的一家餐廳親自供應薯條，引起特別關注，許多民眾質疑麥當勞是否支持特定參選人，但麥當勞澄清，個別門市店邀川普訪問與總公司無關。

麥當勞採用特許經營模式營運，這意味著絕大多數門市都是獨立擁有和經營。儘管特許經營權所有者必須遵守與母公司協議中的某些準則，但他們可以自由邀請政治候選人提供薯條，而無需麥當勞總部的支持。

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美國有線電視新聞網（CNN）獲得的一份麥當勞發給員工的內部備忘錄中表示，總公司沒有邀請川普或試圖給選舉帶來特定影響力。雖然如此，但麥當勞還是引起人們的關注，這證明麥當勞仍然是數百萬人美國日常生活的重要組成部分。

公司在備忘錄中表示，「正如我們所看到的，我們的品牌一直是本次選舉週期的熱門話題。雖然我們並沒有尋求這一點，但這證明了麥當勞與如此多的美國人產生了多大的共鳴」；「麥當勞不支持民選職位的候選人，在下一任總統的競選中也是如此。我們不是紅色或藍色，我們是金色的」。

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