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台積電若被美調查恐逼蘋果需找新代工廠 外媒：雙輸災害

2024/10/22 20:43

媒體分析報導，如果美國認定台積電違規協助華為，那麼蘋果是否需要找新的代工廠？如此將造成蘋果和台積電的雙輸災害。（彭博）媒體分析報導，如果美國認定台積電違規協助華為，那麼蘋果是否需要找新的代工廠？如此將造成蘋果和台積電的雙輸災害。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前媒體根據The Information指出，台積電正接受美國商務部調查，原因是美方認為台積電可能違反出口管制，禁止使用美國技術製造晶片的代工廠向華為運送尖端半導體。對此，科技媒體phonearena分析報導，如果美國認定台積電違規，那麼蘋果是否需要找新的代工廠嗎？但是這樣將造成蘋果和台積電的雙輸災害。

由於華為被認為對美國構成國家安全威脅，美國憂心可能被中國軍方獲得的5G和人工智慧晶片。儘管美國商務部尚未正式宣布調查，但台積電已經發布一份聲明，稱自己是守法公司，並致力於遵守法律法規，包括出口管制。

消息人士告訴The Information，美國不僅認為台積電可能為華為生產智慧型手機晶片，還認為幫助華為設計人工智慧晶片。報導還引述消息人士稱，台積電直接將晶片出售給華為，或將晶片出售給「大鬍子」或代表華為向台積電下訂單的中間公司。台積電應該在發貨前審查其客戶，以確保美國晶片不會落入華為手中。

phonearena指出，如果確定台積電確實違反了阻止華為獲得尖端晶片的出口規定，它可能會失去為第一大客戶蘋果製造晶片的能力。然而，由於三星的代工良率很低，蘋果若失去台積電供貨，這對蘋果來說也是一個嚴重的打擊。

金融時報：台積電已通知美國

9to5mac也報導指出，如果台積電被發現未能遵守其義務，它可能會面臨處罰，這將影響未來為生產蘋果晶片的能力；若確實被發現有過錯，更可能會讓自己陷入困境。

另據英國《金融時報》週二（22日）報導，台積電表示已通知美國可能試圖讓其為中國華為製造人工智慧晶片，以規避出口管制。

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