晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

TGI FRIDAYS美國總部聲請破產 台灣代理商開展餐飲興櫃計劃延後

2024/10/22 20:06

以美式餐廳聞名的TGI FRIDAYS美國總部傳出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲集團今晚宣佈，原於10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為維護投資人權益，將延後原定興櫃計畫。 （開展提供）以美式餐廳聞名的TGI FRIDAYS美國總部傳出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲集團今晚宣佈，原於10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為維護投資人權益，將延後原定興櫃計畫。 （開展提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以美式餐廳聞名的TGI FRIDAYS美國總部傳出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲集團今晚宣佈，原於10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為維護投資人權益，將延後興櫃計畫。

開展餐飲並發佈3點聲明：

1. 總部全權授權，營運各自獨立

開展餐飲集團自2014年取得台灣TGI FRIDAYS代理權，與美國總部的合作僅限品牌授權使用及導入國際品管訓練制度，在台灣的日常營運，包括原物料採購、菜單規劃、人員訓練，財會作業等皆由開展負責執行。

2. 營業表現傑出，展店計劃持續推進

台灣TGI FRIDAYS在開展餐飲集團的營運下，不僅穩居台灣美式餐廳領導品牌地位，更受到廣大消費者的支持，持續擴張營業版圖，穩定成長，全台目前有18間餐廳，新莊宏匯餐廳甫於7月開幕，明年亦有拓點計畫。

3. 年底完成公開發行，發展主力轉向自有品牌

開展餐飲集團旗下擁有5大品牌，營運據點遍及台灣、香港，共有30間餐廳，TGI FRIDAYS進入台灣市場30餘年來所累積的豐厚品牌價值，未來更將順應消費結構轉變，緊跟市場脈動，投入更多資源至自有品牌創新與收購。

原有代理品牌營運也將持續展店，持續佈局多元品牌，優化顧客群與營收獲利結構，維持公司長期持續成長之營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財