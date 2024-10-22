TGI FRIDAYS美國總部聲請破產 台灣代理商開展餐飲興櫃計劃延後

以美式餐廳聞名的TGI FRIDAYS美國總部傳出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲集團今晚宣佈，原於10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為維護投資人權益，將延後原定興櫃計畫。 （開展提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以美式餐廳聞名的TGI FRIDAYS美國總部傳出「聲請破產保護」，台灣代理商開展餐飲集團今晚宣佈，原於10月7日向櫃檯買賣中心申請公開發行及登錄興櫃交易，為維護投資人權益，將延後興櫃計畫。

開展餐飲並發佈3點聲明：

1. 總部全權授權，營運各自獨立

開展餐飲集團自2014年取得台灣TGI FRIDAYS代理權，與美國總部的合作僅限品牌授權使用及導入國際品管訓練制度，在台灣的日常營運，包括原物料採購、菜單規劃、人員訓練，財會作業等皆由開展負責執行。

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2. 營業表現傑出，展店計劃持續推進

台灣TGI FRIDAYS在開展餐飲集團的營運下，不僅穩居台灣美式餐廳領導品牌地位，更受到廣大消費者的支持，持續擴張營業版圖，穩定成長，全台目前有18間餐廳，新莊宏匯餐廳甫於7月開幕，明年亦有拓點計畫。

3. 年底完成公開發行，發展主力轉向自有品牌

開展餐飲集團旗下擁有5大品牌，營運據點遍及台灣、香港，共有30間餐廳，TGI FRIDAYS進入台灣市場30餘年來所累積的豐厚品牌價值，未來更將順應消費結構轉變，緊跟市場脈動，投入更多資源至自有品牌創新與收購。

原有代理品牌營運也將持續展店，持續佈局多元品牌，優化顧客群與營收獲利結構，維持公司長期持續成長之營運動能。

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