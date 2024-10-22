國壽投資沃旭大彰化案場273.2億元 創壽險業投資風電最大金額

國泰金控今代子公司國泰人壽發布重訊，擬透過國泰風能和國泰電業投資沃旭能源大彰化西北離岸風電案場。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今代子公司國泰人壽發布重訊，擬透過國泰風能和國泰電業投資沃旭能源大彰化西北離岸風電案場，並於今日取得金管會核准函，交易金額不超過273.2億元，創國內史上壽險業投資風電的最大金額。

國泰風能為國泰人壽持股99%、國泰電業持股1%的子公司，此投資案擬透過國泰風能和國泰電業收購大彰化西北控股50%的普通及特別股、大彰化西北控股及大彰化西北離岸風力兩家公司的50%股東往來債權。

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國泰人壽與國泰電業擬就各自的持股比例出資，在不超過新台幣273.2億元，支付股權買賣合約所約定的收購對價金額，並依各投資人的持股比例支應未來大彰化西北案場的資金需求。

國泰人壽表示，本案可創造長期穩定收益，符合保險業資金運用目的，資金來源為自有資金與銀行融資。

國泰人壽22日取得金管會保險局核准此投資案，後續將與沃旭能源及融資銀行團簽訂包括股權買賣合約在內的本案主要契約，待相關交易先決條件滿足後與沃旭能源進行股權交割。

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