打造多元友善職場 聯邦銀、凱基證獲北市高齡友善企業認證

聯邦銀行獲頒北市友善企業認證。（聯邦銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為鼓勵資歷與智慧豐富的壯世代持續貢獻所長，並促進跨世代經驗傳承，聯邦銀行積極從5面向著手，致力打造兼容、友善與平等的就業環境，受臺北市政府肯定，獲頒113年度「中高齡者暨高齡者」友善企業認證；凱基證券、凱基期貨也因推動多元包容與平等的青銀共融文化，首度榮獲臺北市認證，持續打造共榮共好的友善職場。

聯邦銀行指出，聯邦銀行壯世代員工占比約33%，且有超過半數身居管理職位，考量「員工是寶貴的資產」，尤其45歲以上壯世代資深員工，擁有豐富經驗和人脈，對於專業知識和法遵態度嚴謹，是不可或缺的寶貴資源．藉由跨世代間的經驗傳承，能有效提升績效。

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聯邦銀行以具體行動，鞏固中高齡員工的留任率，包括設置「員工關懷專責小組」，聘用專業護理師定期關懷員工健康，透過「肌肉骨骼問卷」幫助員工改善不良姿勢，每年均進行身體健康檢測與預防，更持續優化職場硬體設施，並與多家醫療院所、健身房及住宿餐飲簽約，讓員工在能在工作與生活中取得平衡，兼顧身心健康。

經統計，聯邦銀行女性員工占比64%，也聘用身心障礙者及原住民員工，致力打造多元兼容的企業文化；另也與多家托育中心簽訂合約，協助員工兼顧工作與家庭責任。

凱基證券則透過多元計畫及措施提升員工福祉，以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，除完善健康促進活動外，提供優於法規的健檢制度，公司也推廣員工協助方案（EAP），提供多元議題的心理諮詢及法律諮詢服務，打造中高齡員工的心靈支持網，並透過員工福利信託計畫，鼓勵員工參與公司經營績效成果，藉此增進同仁的財務保障。

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