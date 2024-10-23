連續繼承房地合一稅減輕 持有期間這樣計算

南區國稅局表示，連續繼承取得房地，房地合一稅持有期間可合併計算。

（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，個人交易2016年1月1日以後因連續繼承或受遺贈取得的房地，依房地合一稅計算適用稅率及自住房地優惠的持有期間時，可將連續「各次」被繼承人（遺贈人）持有期間合併計算。

南區國稅局說明，因繼承（受遺贈）取得房地，對繼承人（受遺贈人）而言，取得時點非人為所能控制，若繼承人（受遺贈人）有照顧遺屬或繳納遺產稅等需求，須於短期內將該房地出售，因持有期間較短而適用較高稅率，未盡合理；因此，財政部發布解釋，放寬將連續「各次」繼承（受遺贈）的被繼承人（遺贈人）持有期間合併計算，以利適用較低稅率或自住優惠。

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舉例說明，甲君的母親於1996年購入A房地，而甲母於2018年過世後，由甲父繼承A房地，甲父於2022年3月過世，由甲君繼承A房地，並於2024年2月出售；依上述規定，於計算甲君房地合一稅持有期間時，得併計甲母與甲父的持有期間，經計算持有期間合計已超過10年，可適用稅率15%。

南區國稅局提醒，個人出售因繼承或受遺贈取得的房地，適用房地合一稅規定者，不論獲利或虧損，都應在房地完成所有權移轉登記日之次日起30日內，填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，向戶籍地所屬稽徵機關辦理申報。

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