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菲律賓想發展半導體業 向台積電、聯電招手

2024/10/23 06:50

菲律賓正尋求設備和專業技術，發展晶片製造業務，因此正與台積電和聯電聯繫，尋求協助。（示意圖，美聯社）菲律賓正尋求設備和專業技術，發展晶片製造業務，因此正與台積電和聯電聯繫，尋求協助。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕菲律賓正爭取台灣晶片巨頭的支持，以擴大發展半導體產業，希望能追趕成為半導體重要供應商的亞洲鄰國。

根據《彭博》報導，菲律賓電子產業協會負責人Dan Lachica表示，菲律賓正在尋求設備和專業技術，以發展晶片製造業務，因此正與台積電和聯電聯繫。該協會正在與菲律賓駐台灣的官員合作，與潛在合作夥伴進行對話。

Dan Lachica說，希望台積電、聯電或其它公司，「把你們的折舊設備寄給我們，作為交換，我們會培訓菲律賓工人，讓他們能夠安排到你的全球業務中」。

事實上，菲律賓在複雜的晶片製造業，已落後於馬來西亞和新加坡等國的發展。晶片製造產業的晶圓廠，初始投資可能需要數十億美元。菲律賓電子產業界認為，該國低成本和充足的勞動力，將有助於吸引製造業，而人力短缺一直是全球晶片製造商面臨的難題之一。

Dan Lachica表示，菲律賓在IC設計方面也往價值鏈上游進軍，希望在半導體晶片製造也能做到這一點，他也提到，由於各國激勵計畫的改革，導致先進製造業向其它地區轉移，近年來菲律賓的優勢已輸給越南等鄰國。他說，由於庫存調整，菲律賓的電子和半導體出口今年將萎縮10%，明年將回升5%。

Dan Lachica強調說，「越南、印尼和馬來西亞的積極行動，嚴重阻礙我們前進的步伐。我們需要站出來告訴世界，菲律賓已再次開放商業」。

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