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永鴻生技通過上市 劉香慈將成董事長夫人

2024/10/22 18:49

永鴻生技今日通過上市，預計明年第二季掛牌，圖右一為劉香慈，右二為其夫婿永鴻董事長鍾威凱。（記者陳永吉攝）永鴻生技今日通過上市，預計明年第二季掛牌，圖右一為劉香慈，右二為其夫婿永鴻董事長鍾威凱。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所董事會今日通過永鴻生技（6936）上市案，由於永鴻董事長鍾威凱是最美士官長劉香慈夫婿，永鴻預計明年正式掛牌上市，劉香慈也將成為上市公司董事長夫人。

永鴻為永信國際投資控股（3705）旗下一員，由永信藥品於2016年收購外商藥廠，並將原有動物事業處獨立合併，就此成為全台大型動物藥廠。永鴻產品分為四大類：治療性藥品、含藥飼料添加劑、非含藥飼料添加劑及寵物用藥與保健品。

永鴻致力於開發綠色養殖與動物精準用藥的解決方案，產品涵蓋經濟動物與伴侶動物之用藥、飼料添加劑與營養補充保健品，並擁有海內外多張動物藥證。客戶群遍及飼料廠及現場養殖戶，從研發、生產、通路至技術服務，掌握禽畜保健一條龍作業。

永鴻生技預計於明年（2025年）第二季正式掛牌上市。永鴻生技今年上半年營收為6.08億元，較去年同期成長2.95%，主因飼料廠及標案銷售成長，加上新品業績挹注等。獲利方面，永鴻今年上半年因原料成本控管得宜，加上高單價之治療性藥物出貨量增加，以及推出毛利率較高之新產品，每股稅後盈餘為0.88元，高於2023年同期的0.63元。

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