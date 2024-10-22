信邦Q3淨利創同期新高 前3季EPS登歷年高峰

信邦受惠於集團業務持續成長，第3季、前3季稅後淨利、每股盈餘創歷年同期高點。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）受惠於集團業務持續成長，第3季、前3季稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆創歷年同期高點。法人看好由於人工智慧技術發展，信邦正位於半導體設備需求增長的浪潮之上。未來兩年半導體和工業領域的營收將有顯著成長。

信邦第3季營收84.30億元，季增1.50%、年增2.68%；毛利率24.18%，季減1.45個百分點、年減1.51個百分點；營業淨利8.86億元，季減7.80%、年減10.66%；稅後淨利9.49億元，季增1.46%、年增8.06%；每股盈餘3.95元，季增1.28%、年增7.92%。

請繼續往下閱讀...

信邦前3季營收247.71億元、年減2.47%；毛利率25.19%、年減0.65個百分點；營業淨利27.46億元、年增3.19%；稅後淨利27.96億元、年增4.18%，每股盈餘11.65元、年增3.73%。

信邦指出，與第2季相比，第3季毛利率減少，主要是受到產品組合影響，消費性產品比重季增6.79個百分點；不過，營業費用季減0.15億元，從費用率來看降幅為0.39個百分點；此外，由於認列金融資產利益1.9億元，整體業外收入達2.89億元、季增22.45%

信邦提到，與去年同期相比，第3季與前3季毛利率下降，同樣是因為消費性產品業績分別年增32.28%與12.95%，比重分別增加6.01個百分點及2.90個百分點；且由於調薪、開發與設計新品，第3季營業費用率年增0.06%，前3季費用率則在呆帳因素消除之下，年減1.25個百分點。

法人認為，信邦在綠能、車用市場當中穩定增長，特別是新能源車相關的產品，未來可望隨著業務擴張以及市場需求增加，強化開創多元化的業績表現，預估信邦今年營業額年增3.2%，每股盈餘年增11.1%，明年營收、獲利進一步成長雙位數百分比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法