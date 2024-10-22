晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

信邦Q3淨利創同期新高 前3季EPS登歷年高峰

2024/10/22 18:06

信邦受惠於集團業務持續成長，第3季、前3季稅後淨利、每股盈餘創歷年同期高點。（信邦提供）信邦受惠於集團業務持續成長，第3季、前3季稅後淨利、每股盈餘創歷年同期高點。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）受惠於集團業務持續成長，第3季、前3季稅後淨利、每股盈餘（EPS）皆創歷年同期高點。法人看好由於人工智慧技術發展，信邦正位於半導體設備需求增長的浪潮之上。未來兩年半導體和工業領域的營收將有顯著成長。

信邦第3季營收84.30億元，季增1.50%、年增2.68%；毛利率24.18%，季減1.45個百分點、年減1.51個百分點；營業淨利8.86億元，季減7.80%、年減10.66%；稅後淨利9.49億元，季增1.46%、年增8.06%；每股盈餘3.95元，季增1.28%、年增7.92%。

信邦前3季營收247.71億元、年減2.47%；毛利率25.19%、年減0.65個百分點；營業淨利27.46億元、年增3.19%；稅後淨利27.96億元、年增4.18%，每股盈餘11.65元、年增3.73%。

信邦指出，與第2季相比，第3季毛利率減少，主要是受到產品組合影響，消費性產品比重季增6.79個百分點；不過，營業費用季減0.15億元，從費用率來看降幅為0.39個百分點；此外，由於認列金融資產利益1.9億元，整體業外收入達2.89億元、季增22.45%

信邦提到，與去年同期相比，第3季與前3季毛利率下降，同樣是因為消費性產品業績分別年增32.28%與12.95%，比重分別增加6.01個百分點及2.90個百分點；且由於調薪、開發與設計新品，第3季營業費用率年增0.06%，前3季費用率則在呆帳因素消除之下，年減1.25個百分點。

法人認為，信邦在綠能、車用市場當中穩定增長，特別是新能源車相關的產品，未來可望隨著業務擴張以及市場需求增加，強化開創多元化的業績表現，預估信邦今年營業額年增3.2%，每股盈餘年增11.1%，明年營收、獲利進一步成長雙位數百分比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財