大研生醫10/28日以每股68元登錄興櫃交易

營養保健食品品牌大研生醫（7780）10月28日將以每股參考價68元登錄興櫃交易，大研生醫董事長張家銘表示，掛牌後將啟動海外併購計劃，創造成長動能。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕營養保健食品品牌大研生醫（7780）10月28日將以每股參考價68元登錄興櫃交易，大研生醫董事長張家銘表示，掛牌後將啟動海外併購計劃，創造成長動能。

大研生醫自2018年成立以來，專注於營養補充品的研發與銷售，旗下擁有多款暢銷產品，包括德國頂級魚油、視易適葉黃素、益生菌及瑪卡等，滿足全齡層的健康需求，並根據不同族群如男性、女性、兒童與銀髮族，設計專屬的營養保健品。

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大研生醫去年營收達11.9億元，年增率為34%；稅後淨利為1.6億元，每股盈餘2.67元，今年上半年營收達5.24億元，稅後淨利約342萬元，每股盈餘0.06元。

其中德國頂級魚油占去年營收比重達40.33%、視易適葉黃素占營收比重18.56%、舒敏益生菌膠囊占營收比重4.19%苦瓜胜肱占營收比重約3.57%，其它占33.35%。

張家銘指出，母公司尚凡國際（5278）經過愛情公寓數位社群平台已長達20年，擁有強大的客群，2003年主力會員為大學生和年輕白領，現在從交友轉進結婚需求，甚至進入吃保健食品的年紀。

目前大研生醫的產品仍有高達8成自電商平台賣出，2成在屈臣氏、全家便利商店及新導入的康是美販售。

他並指出，大研生醫IPO後，公司將進一步拓展日本與澳洲市場，不排除進軍日本收購日本公司，同時在澳洲打造以天然原料為主的保健食品品牌，搶進澳洲保健食品市場。並運用電商經營的優勢，再回銷台灣並進軍東南亞市場，透過開發新產品和新市場雙線並進，創造公司營運成長動能。

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