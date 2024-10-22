日圓領貶拖累亞幣 台幣結束連4升收32.058元

新台幣結束連4升，收32.058元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美債殖利率與美元雙升打擊，日圓重貶拖累亞幣走疲，加上台股漲多拉回，新台幣兌美元匯率今早開盤即貶破32元整數大關，最後收在32.058元，貶值7.3分，匯價結束連4升，成交量略縮至19.385億美元。

台股今日小跌7.10點，收在23535.43點，三大法人合計買超100.03億元。其中，外資續買超78.57億元。

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不過受到10年期美債殖利率暴衝升破4.2%激勵，國際美元大漲，美元指數一度升抵104.02，新台幣匯價一早反應美元強勢，以32.01元、貶2.5分開出，開盤即貶破32元大關，最低觸及32.1，大貶逾1角。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日大漲0.18%、日圓暴跌0.77%，跌勢在亞幣中最重，新台幣下殺0.23%、人民幣貶值0.13%、新幣下跌0.11%、韓元跌0.02%，亞幣全數走軟。

外匯交易員指出，由於美國經濟具有韌性，市場預期聯準會降息步調可能趨緩，目前期貨市場預期11月Fed只會降息1碼，對美元形成強勁支撐，而美國大選逼近，近來川普聲勢上揚，對美元有利，加上中東局勢緊張，不管事投資或避險資金皆流向美元，使亞幣承壓。

新台幣近期走勢偏強主要是有台股護身，目前看外資熱錢並未大舉撤退，後續觀察國際股匯走勢，預期台幣短線可能會在31.8元至32.2元間震盪。

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