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生物產業發展協會理監事改選 台康董事長劉理成當選理事長

2024/10/22 17:47

台灣生物產業發展協會卸新任理事長交接印信。圖右起新任理事長劉理成、監事李伊伶、卸任理事長吳忠勳。（台灣生物產業發展協會提供）台灣生物產業發展協會卸新任理事長交接印信。圖右起新任理事長劉理成、監事李伊伶、卸任理事長吳忠勳。（台灣生物產業發展協會提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第十八屆理監事，並於10月21日召開理監事聯席會，進行常務理監事及正副理事長選舉。選舉結果由台康生技（6589）董事長劉理成當選新任理事長，副理事長則由訊聯生技（1784）董事長蔡政憲及維梧資本創投合夥人馬海怡接任。

此次選舉亦有九位新血加入理監事會，包括台灣生物醫藥製造執行長張幼翔、友華生技執行長蔡孟霖、台安生技總經理林世嘉、中央研究院生醫轉譯中心主任吳漢忠、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、生技中心代執行長陳綉暉、國衛院生技與藥物研究所所長謝興邦、台灣浩鼎營運長高國霖、國衛院技轉及育成中心主任蔡熙文。

台灣生物產業發展協會自1989年成立迄今已有35年，目前有164家團體會員，涵蓋四千位産官學研通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會。

新任理事長劉理成表示，台灣生醫產業需要走向國際，協會近幾年透過與全球生技協會BIO的合作，成功舉辦亞洲生技大會Bio Asia-Taiwan，成為亞洲最大的生技展會；同時協會秘書長林治華今年也獲選為國際生技協會組織（The International Council of Biotechnology Associations （ICBA））副主席（Vice Chair），均有助於台灣跨入國際生醫市場，強化國際鏈結。期盼未來與理監事會成員及所有會員共同努力，積極參與產業政策制定，突破障礙及瓶頸，協助生技產業更創高峰。

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