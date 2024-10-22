數發部推5G專網資安檢測 英業達、漢翔等33案皆通過

數發部數位產業署去年舉行「5G專頻專網落地驗證啟動記者會」，宣布5G專網正式進入落地實證商轉。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數發部去年補助英業達、漢翔等33家業者進行5G專網創新應用，並首次推動國內大規模的5G資安檢測驗證機制，目前受補助的33案計畫，都已通過「3GPP安全協定合規檢測」及「運作安全性驗證」這2項資安檢測要求。

數發部2023年中開放業者申請5G專網設置外，同年9月也補助業者進行創新應用，發起「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，選出33件標竿案例，每案平均約補助1000萬元，業者落地實證15個月後將提出驗證成果。

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這33案的業者來自肉品、零售、商場、機械等多元領域，包含：英業達、友達光電、遠東新世紀、漢翔航空工業、晶華國際酒店等。

5G專網的優點是獨立運作，不受公共網路壅塞影響，且可避免組織的機敏資料外流，不過也帶來新的資安風險，例如：基地台開放存取接口防護不足、5G核心網路隔離性不足、大量設備連線的存取控制安全管理，以及利用連線設備本身的漏洞發起攻擊等等。

為了推動產業打造安全可信賴的5G專網，數產署去年推動成立「5G CASTLE聯盟」（5G Cyber Assessment Security Tech-Lab Evaluation Alliance），並與該聯盟試辦5G專網資安檢測驗證機制，上述33案受補助業者，都必須在結案前通過資安檢測。

數產署並委託資策會訂定5G專網的資安標準，目前採用NCC所訂的第5代行動通訊系統資安規範做為檢測的標準，分為2部分，第1是產品安全（3GPP 安全協定合規檢測），第2是場域的運作安全性（運作安全性驗證）。

數產署表示，這是國內首次大規模的通訊資安檢測驗證作業，其中參與的系統整合商與資安實驗室超過20家，在這個過程中，有5G專網營運企業主、通訊系統整合商與資安檢測實驗室3方的角色，共同為專網應用服務的安全性提供實務上寶貴的經驗與市場機制，

數產署分享，在這次寶貴經驗中觀察到，資安檢測報告是一個具體且有效的依據，協助營運企業知道潛在網路風險，加強資安管控措施；此外，資安實驗室過去沒有太多機會可以實務參與通訊環境的網路規劃與運作，藉由本次檢測，除了提升自身技術能量，也引導資安實驗室朝國際認證的實驗室邁進，為後續通訊環境資安市場做準備。

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