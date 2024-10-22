力積電宣布推3D AI Foundry，超微是合作夥伴。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕瞄準AI運算高效能、低功耗的需求，力積電今攜手愛普發表3D AI Foundry策略，以多層晶圓堆疊、高容值中介層（Interposer）製造技術，將成為美商超微（AMD）、一線邏輯代工廠及大型封測廠（OSAT）合作夥伴，並已透過新技術接到訂單，初期將投資20億元，未來可望達上百億元，預計在明年下半逐步放量，後（2026）年可明顯挹注營運。

力積電董事長黃崇仁表示，邏輯代工、記憶體代工、3D AI Foundry與FAB IP，將是該公司未來四大營運主軸，除了既有的邏輯、記憶體代工業務，FAB IP已獲印度塔塔微電子公司合約，未來數年將可分期為該公司帶來總額新台幣200億元以上的收入。

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他並表示，積極推展的3D AI Foundry業務也陸續與世界級AI科技公司進行技術探討，並與AMD、大型邏輯代工廠合作，共同發展新世代AI運算解決方案。

愛普科技董事長陳文良指出，AI算力和記憶體的頻寬成正比，同時運算的能耗和記憶體的能耗也強相關，目前行業主流2.5D技術在頻寬和能耗上都有瓶頸。力積電的3D AI Foundry技術，打破2.5D技術在頻寬和能耗上的限制，實現了10倍以上的頻寬,，降低位元單位功耗90%以上。

陳文良表示，3D技術將逐漸成為AI運算的主流技術，應用場景包含雲端（Cloud）與邊緣運算（Edge）。特別是Edge領域的On-Device AI，由於必須突破頻寬和功耗的雙重限制，3D將是唯一的解決方案。

針對3D AI Foundry的技術發展，力積電技術長張守仁透露，該公司提供DRAM多晶圓、邏輯和DRAM晶圓、邏輯和邏輯晶圓等多種堆疊服務，並與愛普等合作夥伴提供客製化DRAM設計服務，與工研院合作以3D AI Foundry技術平台生產的3D AI晶片更獲2024年世界R&D100獎項，並於2024 Computex、2024 Semicon Taiwan等展會中發表。

另外，針對2.5D製造需Interposer加上高容值 IPD（HighCapacitance IPD embedded） 方案，張守仁表示，已通過合作的大型OSAT廠認證。

黃崇仁表示，力積電銅鑼新廠已針對3D AI Foundry訂單，投資新台幣20億元導入新設備投產，預期明年下半可望放量，該公司未來將依據市場需求規劃100億元的新產線資本支出，這項新業務將成為推升營收、獲利的新引擎，同時也將使力積電在晶圓代工產業取得獨特的領先地位。

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