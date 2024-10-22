美限制對中投資新規將發布 ASML執行長開嗆

艾斯摩爾（ASML）執行長福凱（Christophe Fouquet）週二（22日）在倫敦舉行的彭博技術會議上演講。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新消息顯示，美國限制對中國敏感技術投資的措施已進入最後審查階段。財政部將要求對中國敏感技術領域的對外投資進行通報，這些技術包括可用於發展軍事能力的人工智慧、半導體、微電子和量子運算。

根據路透報導，最終規則可能會在「下週左右」發布。

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荷蘭半導體設備製造商艾斯摩爾（ASML）執行長福凱（Christophe Fouquet）週二（22日）表示，預計2026年將是該公司的成長年，他也預計美國政府將繼續推動進一步限制對中國的出口。

限制是否有效 歐美公司開始質疑

不過，福凱在倫敦舉行的彭博技術會議上接受採訪時稱，荷蘭和歐洲政府已開始質疑美國向中國技術的限制是否基於安全或貿易政策的一部分，以及這些限制是否有效。他說：「美國和中國之間的經濟競爭爭論之一是，這真的與國家安全有關嗎」？「你開始看到的另一場爭論……是它對我們有幫助還是有害？我看到美國的許多公司也開始問這個問題」。

福凱表示，他預計無論誰贏得美國總統大選，ASML對中國出口將繼續面臨壓力。ASML預計，公司銷售的不受限制的舊設備，未來在中國的銷售額將佔其總銷量的20%，低於最近幾季的 50%。

規劃中的提議是拜登政府限制美國資本、技術和專業知識流入中國的努力的一部分，因為這些資本、技術和專業知識可能支持中國的軍事現代化，並損害美國的國家安全。

去年6月，美國財政部發布提案，其中包括可能徹底禁止中國對這些尖端技術的某些投資。財政部通知稱：「這些技術和產品的潛在軍事、情報、監視和網路應用對美國國家安全構成風險，特別是針對中國」。

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